Зоран Живкович: Борис Тадич и Воислав Кощуница са виновни за завръщането на Вучич в управлението

Бившите президенти Борис Тадич и Воислав Кощуница са основните виновници за завръщането на Александър Вучич в управлението на Сърбия след свалянето на Слободан Милошевич.

Това смята Зоран Живкович, бившт вътрешен министър и бивш премиер на Сърбия след убийството на Зоран Джинджич на 12-ти март 2003 година. Живкович беше една от ключовите фигури при свалянето на сръбския диктатор Милошевич. На въпроса на френското издание „Куриер де балкан“ поради кои грешки бившият радикал Александър Вучич взе властта Живкович отговори: Преди всичко, охраната на премиера Зоран Джинджич, убит на 12 март 2003 г. от член на Червените барети, трябваше да бъде много по-сериозна и професионална. За съжаление, Джинджич отказа да признае, че животът му е в опасност и беше привързан към хората, които го защитаваха, когато беше в опозиция.

„Смъртта му отряза крилете на демократичния импулс в страната, защото никой нямаше неговата харизма. Радикалите нямаше да бъдат избрани, ако бяха приложени Законът за лустрацията, приет през 2003 г., Законът за наказателното разследване и разпоредбите за произхода на богатството. Отговорните за това бяха Воислав Кощуница, но и Борис Тадич“, каза Живкович.

На въпроса „какво може да се направи днес срещу системата на Вучич“ Живкович казва, че „преди всичко, трябва да се участва в изборите, дори и да се знае, че те не са демократични“. Според него „само Студентската листа трябва да представлява опозицията, с логистична подкрепа от политическите партии“. „За шест месеца ново правителство би могло да подготви страната за демократични избори и да приложи законите, но които никога не са били прилагани. Политическите партии трябва да участват само при тези условия“, подчерта Зоран Живкович.