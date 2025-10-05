Албания – новата арена на международна мрежа за секс трафик: жени от Латинска Америка попадат в капана на експлоатацията

Мария, 38-годишна майка от Венецуела, прекосява половината свят в търсене на по-добър живот. Вместо това тя се озовава в албански затвор, след като е примамена в мрежа за сексуална експлоатация, действаща на няколко континента.
Мария е сред над 50 жени, експлоатирани от „високо организирана“ престъпна мрежа, разбита в началото на октомври от Европол.
На 1 октомври полицията арестува 17 предполагаеми трафиканти, които са довеждали жени от Латинска Америка в Албания и Хърватия, където те са били принуждавани да проституират.
От страна на произход – към дестинация за трафик
Икономическият колапс на Албания през 90-те години и наследството на мафиотските кланове, свързани с калабрийската мафия, създават почва за развитието на международни престъпни мрежи.
Според експерта Фабрис Рицоли, албанската мафия отдавна е разширила дейността си в Латинска Америка, където контролира канали за трафик на кокаин и хора.
Днес, с разцвета на туризма, Албания вече не е източник на трафик, а дестинация.
Престъпни групи доставят жени от чужбина, използвайки фалшиви обещания за работа и доходи.
Арестуван е и мъж в Колумбия, който според следствието е ръководил мрежата от разстояние, прибирайки почти половината от всички печалби.
Страх, изнудване и насилие
Много от жените, включително Мария, не знаят, че проституцията е незаконна в Албания, където за подобна дейност се предвижда до три години затвор.
Разследващите откриват, че жените са били наблюдавани чрез телефони и приложения, а клиентите са уговаряни чрез кол центрове, разположени в различни държави.
Престъпниците често заплашват семействата на жертвите, изпращайки видеа с насилие като предупреждение.
Увеличение на случаите през 2025 г.
През първата половина на 2025 г. албанската полиция е започнала 108 разследвания за подозрения в проституция, насочени към салони за масаж, барове и хотели.
Бяха идентифицирани 37 чужденци, замесени в престъпления, и около 10 потенциални жертви на сексуална експлоатация.
Ана – друга латиноамериканка, освободена от затвора заедно с Мария – споделя, че е била измамена от жена, която е уговаряла срещи и е прибирала половината от печалбите ѝ.
Глобална мрежа, локални последици
Престъпните групи действат транснационално, подпомагани от технологии и фалшиви документи.
През юни албанската полиция спаси три китайски жени, експлоатирани в масажен салон в Тирана, а британски и албански граждани бяха арестувани за трафик на хора.
В защитеното жилище на „Ватра“ Мария и Ана чакат полицията да им върне паспортите. Те се надяват да напуснат Албания завинаги и да започнат отначало, далеч от насилието, което превърна мечтата им за по-добър живот в кошмар.