Албания – новата арена на международна мрежа за секс трафик: жени от Латинска Америка попадат в капана на експлоатацията

Мария, 38-годишна майка от Венецуела, прекосява половината свят в търсене на по-добър живот. Вместо това тя се озовава в албански затвор, след като е примамена в мрежа за сексуална експлоатация, действаща на няколко континента.

Мария е сред над 50 жени, експлоатирани от „високо организирана“ престъпна мрежа, разбита в началото на октомври от Европол.

На 1 октомври полицията арестува 17 предполагаеми трафиканти, които са довеждали жени от Латинска Америка в Албания и Хърватия, където те са били принуждавани да проституират.

„Обещаха ми рай, но аз намерих ад,“ споделя Мария пред АФП от апартамент в Тирана, предоставен от асоциация за помощ на жертви на трафик.

От страна на произход – към дестинация за трафик

Икономическият колапс на Албания през 90-те години и наследството на мафиотските кланове, свързани с калабрийската мафия, създават почва за развитието на международни престъпни мрежи.

Според експерта Фабрис Рицоли, албанската мафия отдавна е разширила дейността си в Латинска Америка, където контролира канали за трафик на кокаин и хора.

Днес, с разцвета на туризма, Албания вече не е източник на трафик, а дестинация.

Престъпни групи доставят жени от чужбина, използвайки фалшиви обещания за работа и доходи.

„Жените нямат глас при определянето на цените или условията. Всичко се контролира от престъпниците,“ заяви Ненад Наца от работната група на Европол.

Арестуван е и мъж в Колумбия, който според следствието е ръководил мрежата от разстояние, прибирайки почти половината от всички печалби.

Страх, изнудване и насилие

Много от жените, включително Мария, не знаят, че проституцията е незаконна в Албания, където за подобна дейност се предвижда до три години затвор.

„Не знаехме, че е незаконно. Ако знаехме, никога нямаше да дойдем,“ казва Мария, прекарала седем месеца в предварителен арест.

Разследващите откриват, че жените са били наблюдавани чрез телефони и приложения, а клиентите са уговаряни чрез кол центрове, разположени в различни държави.

Престъпниците често заплашват семействата на жертвите, изпращайки видеа с насилие като предупреждение.

„Хората, които търгуват с жени, не ги виждат като хора, а като стока. Те губят стойността си, ако са видимо наранени,“ коментира комисар Геранда Гйета от отдела за борба с трафика в Тирана.

Увеличение на случаите през 2025 г.

През първата половина на 2025 г. албанската полиция е започнала 108 разследвания за подозрения в проституция, насочени към салони за масаж, барове и хотели.

Бяха идентифицирани 37 чужденци, замесени в престъпления, и около 10 потенциални жертви на сексуална експлоатация.

„От няколко месеца броят на чуждестранните жертви, които се нуждаят от нашата помощ, се увеличава,“ казва Брикена Пука, директор на центъра за подкрепа на жертви „Ватра“.

Ана – друга латиноамериканка, освободена от затвора заедно с Мария – споделя, че е била измамена от жена, която е уговаряла срещи и е прибирала половината от печалбите ѝ.

„Проституцията – правим го от нужда. Но това не е бързо и лесно. Ние сме малтретирани и принудени да даваме 50% от това, което изкарваме,“ казва Ана през сълзи.

Глобална мрежа, локални последици

Престъпните групи действат транснационално, подпомагани от технологии и фалшиви документи.

През юни албанската полиция спаси три китайски жени, експлоатирани в масажен салон в Тирана, а британски и албански граждани бяха арестувани за трафик на хора.

„Продажбата на женски тела вече е по-доходна от трафика на наркотици,“ заяви активистката Малка Маркович, подчертавайки, че „международният сводник“ днес действа през екрана.

В защитеното жилище на „Ватра“ Мария и Ана чакат полицията да им върне паспортите. Те се надяват да напуснат Албания завинаги и да започнат отначало, далеч от насилието, което превърна мечтата им за по-добър живот в кошмар.