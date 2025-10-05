НА ЖИВО
          Баскетбол

          Александър Везенков бе най-добър за Олимпиакос, тимът му вкара 100 точки

          Във втория кръг от шампионата тимът от Пирея ще бъде домакин на Панатинайкос в голямото дерби

          Снимка: БГНЕС
          Александър Везенков стана най-резултатен при успеха на Олимпиакос в първия кръг от новия сезон в баскетболното първенство на Гърция. Тимът се наложи като гост над Маруси със 100:81 (25:28, 28:14, 29:17, 18:22) в среща от първия кръг.

          Българският национал започна като титуляр и се отличи с 15 точки, 3 борби и 1 чадър след 17:51 минути на паркета. От неговите съотборници Тайсън Уорд вкара 14 точки, а за Маруси най-резултатен беше Дарил Мейкън с 20 точки и 6 асистенции.

          Във втория кръг от шампионата Олимпиакос ще бъде домакин на Панатинайкос в голямото дерби на Гърция още на 12 октомври.

