      неделя, 05.10.25
          България

          Атанас Зафиров: Повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров заяви, че виновните за щетите от наводненията по Черноморието ще получат „най-строги наказания, предвидени от закона“, ако се установи човешка намеса.

          „С нетърпение очаквам резултатите от проверките на ДНСК, Басейнова дирекция и прокуратурата. Този път виновните трябва да получат най-тежки наказания, защото всичко това се повтаря с ужасяваща цикличност и оставя у хората усещане за безвремие и липса на държава“, заяви Зафиров пред БНР.

          Той подчерта, че държавата е готова да стигне до край, включително и със събаряне на незаконни постройки, ако се установят нарушения.

          „Повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани. Първо трябва да стане ясно кой е позволил това да се случи, и след това да се премине към действия“, каза още вицепремиерът.

          Зафиров посочи, че част от бедствията са резултат и от климатичните промени, като увери, че държавата трябва да бъде подготвена и за суша, и за наводнения.

          По темата за водната криза той уточни, че „национална водна криза няма“, но на места проблемите остават сериозни и хронични.

          Относно казуса с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, лидерът на БСП посочи, че „политиката в случая е в повече“, и подчерта:

          „Трябва да оставим независимата съдебна власт сама да намери решение и да определи нивото на легитимност на своите институции.“

          93 КОМЕНТАРА

          1. А, бе тоя не си ли вижда мърлявата физиономия, та ми говоря тук за марълявщива и безхаберие. Тиуя трябва направо да ги изтрият, а не да ги пускат тук да смърдят .

          3. ЗА КАКВО ГОВОРИ ТОЗИ КЛИЕНТЕЛИСТ И ЕКСКУРЗИАНТ СЛЕД КАТО ТОЙ САМИЯ Е ЕТАЛОН НА МЪРЛЯВЩИНАТА И БЕЗХАБЕРИЕТО . И КАКВО ОТНОШЕНИЕ И ЗАСЛУГА ИМА ТОЗИ СЛУЧАЙНИК И ДРУГИЯ ПИШМАН МИНИСТЪР КЪМ СТРОЕЖА НА МАГИСТРАЛА “ ХЕМУС “ ПЪЛНО БЕЗСРАМИЕ И БЕЗОЧЛИВА НАГЛОСТ .

          4. Иб….а в сериозния пич направо немоа та позна най ви харесва да се правите на герои и накрая едно голямо НЯМА НИЩО обаче за наша сметка винаги

          17. Няма как колкото и да са чисти шахтите да поемат този водосбор в дерето, което е бивше корито на река? Ако трябва да се чисти от нещо, това е от ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ. Миналата година потопа уби 4-ма, тази година още 4-ма, а осъдени НЯМА и няма да има. Властта е „безгрешна“. Кой нормален човек строи в дере, в коритото на река? Лакомията се наказва. Нищо не е по силно от природата. Когато Гауди строи Саграда Фамилия в Барселона нарежда на строителите най високата част на високата кула да е поне 1м по ниска от съседният връх, защото според Антонио Гауди никой не е по голям от Бог и природата.

          21. Ей и тоя ми се гади наистина щом му видя нечистоплътната физиономия!Убиеца на една сто годишна партия.Капиталист жив алчен забогатял от гласовете на избирателите си!Сега вече ще видиш един среден,нема вече БСП ти и още няколко идиота я убихте!

          23. Тези имоти всички са застроени с руски капитали точно със съдействието на БСП, ГЕРБ и ДПС през годините ….. Кога един министър ще излезе и ще обясни как корито на река тоест изключително държавна собственост става частен имот ? Това по закон е невъзможно да стане. Аз мога ли да купя коритото на Искър в района на София или коритото на Марица в района на Пловдив да речем? Всичко трябва да се събори за сметка на собствениците, а те да си търсят правата от инвеститорите ако щат.

            • Kamen Chakarov Точно! Всичко построено по този престъпен начин из цялата страна трябва да се изчисти ,да се възстанови предишното състояние от самите собственици,ако сме държава.

          27. Националният оперативен щаб (НОЩ), ръководен от вицепремиера Атанас Зафиров, предлага на Министерския съвет удължаване на действието на Програмата за хуманитарна подкрепа на разселените лица от Украйна

