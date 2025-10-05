Атанас Зафиров: Повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров заяви, че виновните за щетите от наводненията по Черноморието ще получат „най-строги наказания, предвидени от закона“, ако се установи човешка намеса.
„С нетърпение очаквам резултатите от проверките на ДНСК, Басейнова дирекция и прокуратурата. Този път виновните трябва да получат най-тежки наказания, защото всичко това се повтаря с ужасяваща цикличност и оставя у хората усещане за безвремие и липса на държава“, заяви Зафиров пред БНР.
Той подчерта, че държавата е готова да стигне до край, включително и със събаряне на незаконни постройки, ако се установят нарушения.
„Повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани. Първо трябва да стане ясно кой е позволил това да се случи, и след това да се премине към действия“, каза още вицепремиерът.
Зафиров посочи, че част от бедствията са резултат и от климатичните промени, като увери, че държавата трябва да бъде подготвена и за суша, и за наводнения.
По темата за водната криза той уточни, че „национална водна криза няма“, но на места проблемите остават сериозни и хронични.
Относно казуса с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, лидерът на БСП посочи, че „политиката в случая е в повече“, и подчерта:
„Трябва да оставим независимата съдебна власт сама да намери решение и да определи нивото на легитимност на своите институции.“
А, бе тоя не си ли вижда мърлявата физиономия, та ми говоря тук за марълявщива и безхаберие. Тиуя трябва направо да ги изтрият, а не да ги пускат тук да смърдят .
Казано след 35 години????
ЗА КАКВО ГОВОРИ ТОЗИ КЛИЕНТЕЛИСТ И ЕКСКУРЗИАНТ СЛЕД КАТО ТОЙ САМИЯ Е ЕТАЛОН НА МЪРЛЯВЩИНАТА И БЕЗХАБЕРИЕТО . И КАКВО ОТНОШЕНИЕ И ЗАСЛУГА ИМА ТОЗИ СЛУЧАЙНИК И ДРУГИЯ ПИШМАН МИНИСТЪР КЪМ СТРОЕЖА НА МАГИСТРАЛА “ ХЕМУС “ ПЪЛНО БЕЗСРАМИЕ И БЕЗОЧЛИВА НАГЛОСТ .
Иб….а в сериозния пич направо немоа та позна най ви харесва да се правите на герои и накрая едно голямо НЯМА НИЩО обаче за наша сметка винаги
Е има и от този по големи безхаберници,но екскурзианти, софраджии и мърши,трудно има!
Кой си ти бе, от теб зависи само кога ще отидеш до 00.
Ха ха ха
Фред Флинтстоун па се изказа 🤔😂😂😂
Шиши ли ти написа текста карикатура каквото ти кажат това ще говориш и правиш 🤡🤡🤡🤡
Мърляч
Фритюрник продажен
Чайника е за боклука!!
Тиква
Ибриците
Значи признаваш, че досега сте толерирали „безхаберие и мърлявщина“ 😁
Продажник! Ти си най-големият мърляч! Гади ми се!
Няма как колкото и да са чисти шахтите да поемат този водосбор в дерето, което е бивше корито на река? Ако трябва да се чисти от нещо, това е от ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ. Миналата година потопа уби 4-ма, тази година още 4-ма, а осъдени НЯМА и няма да има. Властта е „безгрешна“. Кой нормален човек строи в дере, в коритото на река? Лакомията се наказва. Нищо не е по силно от природата. Когато Гауди строи Саграда Фамилия в Барселона нарежда на строителите най високата част на високата кула да е поне 1м по ниска от съседният връх, защото според Антонио Гауди никой не е по голям от Бог и природата.
Сетила се Мара да се побара!
Флинтстоун и той барабар Петко с мъжете.
Фритюрник, ама ляв!
Ей и тоя ми се гади наистина щом му видя нечистоплътната физиономия!Убиеца на една сто годишна партия.Капиталист жив алчен забогатял от гласовете на избирателите си!Сега вече ще видиш един среден,нема вече БСП ти и още няколко идиота я убихте!
Пача!
Тези имоти всички са застроени с руски капитали точно със съдействието на БСП, ГЕРБ и ДПС през годините ….. Кога един министър ще излезе и ще обясни как корито на река тоест изключително държавна собственост става частен имот ? Това по закон е невъзможно да стане. Аз мога ли да купя коритото на Искър в района на София или коритото на Марица в района на Пловдив да речем? Всичко трябва да се събори за сметка на собствениците, а те да си търсят правата от инвеститорите ако щат.
Kamen Chakarov Точно! Всичко построено по този престъпен начин из цялата страна трябва да се изчисти ,да се възстанови предишното състояние от самите собственици,ако сме държава.
Оставка продажник !
Шиши не мисли така.
🤮😡🤮
Националният оперативен щаб (НОЩ), ръководен от вицепремиера Атанас Зафиров, предлага на Министерския съвет удължаване на действието на Програмата за хуманитарна подкрепа на разселените лица от Украйна
кой си купува къща в дере и имот на зелено и после ми реве ?
Сега ли разбрахте, че има проблем и корупция в този комплекс?
Дали разбира за какво говори?
Тулуп !
Фритюрник
Мършите се готвят за избори.
изказа се за себеподобните си
Нещастници, съсипахте Родината ни!
Смешник!