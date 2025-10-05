Атанас Зафиров: Повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров заяви, че виновните за щетите от наводненията по Черноморието ще получат „най-строги наказания, предвидени от закона“, ако се установи човешка намеса.

- Реклама -

„С нетърпение очаквам резултатите от проверките на ДНСК, Басейнова дирекция и прокуратурата. Този път виновните трябва да получат най-тежки наказания, защото всичко това се повтаря с ужасяваща цикличност и оставя у хората усещане за безвремие и липса на държава“, заяви Зафиров пред БНР.

Той подчерта, че държавата е готова да стигне до край, включително и със събаряне на незаконни постройки, ако се установят нарушения.

„Повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани. Първо трябва да стане ясно кой е позволил това да се случи, и след това да се премине към действия“, каза още вицепремиерът.

Зафиров посочи, че част от бедствията са резултат и от климатичните промени, като увери, че държавата трябва да бъде подготвена и за суша, и за наводнения.

По темата за водната криза той уточни, че „национална водна криза няма“, но на места проблемите остават сериозни и хронични.

Относно казуса с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, лидерът на БСП посочи, че „политиката в случая е в повече“, и подчерта:

„Трябва да оставим независимата съдебна власт сама да намери решение и да определи нивото на легитимност на своите институции.“