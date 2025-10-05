Бедственото положение в Царево и Несебър остава в сила, почистването продължава

В общините Царево и Несебър продължава да е в сила обявеното бедствено положение след опустошителните наводнения по Южното Черноморие, съобщава БНР.

Броят на жертвите във ваканционното селище „Елените“ достигна четири, а разчистването на разрушената инфраструктура продължава. Очаква се да започне изваждането на автомобилите, отнесени в морето, докато три екипа на електроразпределителното дружество работят за възстановяване на захранването.

Допълнителна техника от военното формирование в Лозово и частни фирми се включва днес в почистването на курорта от кал и наноси. Според директора на регионалната пожарна служба старши комисар Николай Николаев, усилията ще бъдат съсредоточени във високата част и крайбрежната зона на селището.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че над 30 автомобила, отнесени от приливната вълна, са струпани пред крайбрежен ресторант, а във високата част е открит преобърнат автобус.

Полицията е задържала двама мъже, заподозрени в обири на жилища в „Елените“, у които са намерени големи суми в лева и евро, както и ключове от стаи.

В Царево продължава спешното почистване на коритото на река Черна и дерето край село Изгрев заради прогнозата за нови валежи.

Президентът Румен Радев съобщи, че Република Северна Македония е предложила помощ на България за справяне с последиците от бедствието.