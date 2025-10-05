Безпощаден Джордж Ръсел в Гран При на Сингапур!

Джордж Ръсел с Мерцедес не остави шансове на конкуренцията по време на Гран При на Сингапур във Формула 1. Англичанинът стартира от полпозишън и в нито един момент не постави под съмнение успеха си.

- Реклама -

Доминацията му започна от вчерашната квалификация и продължи и в самото състезание по улиците на Сингапур. Това беше втора победа за Ръсел през сезона.

Макс Верстапен успя да удържи на натиска и атаките на Ландо Норис и задържа второто си място, докато пилотът на МакЛарън зае последното място на почетната стълбичка. Четвърти остана водачът при пилотите Оскар Пиастри.

Резултатите от надпреварата обаче бяха достатъчни, за да се официализира втората поредна титла на МакЛарън при конструкторите.

Междувременно Андреа Кими Антонели с Мерцедес направи много добро състезание срещу пилотите на Ферари и завърши пети.

Шарл Льоклер завърши шести, а Люис Хамилтън – седми.

В топ 10 намериха още място Фернандо Алонсо с Астън Мартин, Оливър Беарман с Хаас и Карлос Сайнс с Уилямс.

В генералното класиране при пилотите Оскар Пиастри остава лидер с актив от 336 точки и аванс от 22 пред своя съотборник Норис. Трети, с 63 пункта пасив, е световният шампион Макс Верстапен. Днешният победител Ръсел е четвърти на 99 точки зад Пиастри.