Ботев (Пловдив) ликува под „Околчица“

Ботев (Пловдив) постигна ценна победа с 2:1 при визитата си на Ботев (Враца) в мач от efbet Лига и напусна последното място в класирането. С успеха „канарчетата“ вече имат 10 точки и се изкачиха на 13-а позиция.

Домакините започнаха по-добре и поведоха в 15-ата минута. След груба грешка на Констанинос Балоянис, който върна неточно топката към своя вратар, Мартин Петков я подаде на Радослав Цонев, а халфът реализира отблизо за 1:0.

Шест минути по-късно Ботев (Пловдив) изравни. Армстронг Око-Флекс проби отляво, преодоля двама защитници и с удар от малък ъгъл прати топката в мрежата за 1:1.

В края на първата част гостите можеха да направят пълен обрат, но Николай Минков пропусна сам срещу вратаря.

През второто полувреме Тодор Неделев напусна контузен, а резервата Самуел Калу създаде няколко опасности пред вратата на врачани.

В 78-ата минута пловдивчани стигнаха до победата. След центриране от корнер и неуспешно изчистване, топката попадна у Ивайло Видев, който с техничен удар от въздуха прехвърли вратаря Димитър Евтимов за крайното 1:2.

Така Ботев (Пловдив) прекъсна негативната си серия и записа важни три точки, докато Ботев (Враца) остана в долната част на таблицата.