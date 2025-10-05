Божанков: Сарафов е удобен за Борисов и го пазят като рохко яйце

В най-неочакван момент напрежението в обществото може да се върне, предупреди депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. Според него най-големият риск не е за настоящия управленски мандат, а за установяване на проруско мнозинство в средносрочен план.

„Трупат дълг с феноменална скорост. През януари Руменрадевци и „Възраждане“ ще кажат: „Ето – еврото е виновно“. А всъщност именно тази политика ще е в основата на високия дълг и инфлацията, не еврото“, коментира Божанков.

Той разкритикува управляващите, че са станали „арогантни и безпардонни“, след като са видели, че опозицията е разделена.

„Няма нито една точка, предложена от опозицията, която да е влязла в дневния ред. От всички вотове на недоверие само един беше адекватен – този за дълбоката държава“, посочи депутатът.

По думите му след това управление алтернативата трябва да бъде демократично, а не проруско управление:

„На нас не ни трябва просто нов президент, а антипод на президента Радев – утвърден, убеден демократ. Мисията ни сега е да върнем изгубеното доверие.“

Коментирайки наводненията в Бургас, Божанков заяви, че те са „еманация на цялата държава“, защото институциите не прилагат закона:

„От 2009 г. се подават сигнали за незаконно строителство по Черноморието. Всички знаят, че там има река. Нарушения – редица, сигнали – прокуратурата бездейства, офшорка строи хотели.“

От ПП-ДБ ще настояват за по-строги санкции за незаконно строителство и създаване на списък с опасни имоти по Черноморието, които застрашават гражданите.

Божанков подчерта, че трябва да се изясни ролята на армията и системата за ранно известяване при бедствия:

„Инвестираме много в отбрана, но не е ясно как армията помага при бедствия. Системата за ранно известяване не сработи и в този случай.“

По отношение на прокуратурата депутатът заяви:

„Сарафов очевидно е твърде удобен за Борисов и те си го пазят като рохко яйце.“

Божанков добави, че е тревожно колко позиции в държавата се заемат от временно изпълняващи длъжността:

„България е с едно временно управление – хората вече се питат кой е министър-председател. Не си спомням друго такова правителство.“