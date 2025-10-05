Честит рожден ден на Георги Велинов – Джони

Днес легендарният вратар на ЦСКА и националния отбор на България – Георги Велинов, празнува своя 68-и рожден ден! Джони, както всички го познават, играе на „Българска армия“ в два периода от кариерата си – от 1978-а до 1987-а и от 1991-а до 1993-а година, като брани вратата на любимия тим в над 330 мача във всички турнири.

За 11 сезона в ЦСКА, Георги Велинов печели 6 шампионски титли и 5 Купи на България.

През 1981 година е избран за Футболист №1 на България.

Участник е в полуфиналните сблъсъци в КЕШ с Байерн (Мюнхен) през 1982 година.

Печели всеобщо и абсолютно заслужено признание като един от най-добрите на вратарския пост в цялата история на българския футбол.

„Пожелаваме на Джони Велинов много здраве, щастие, късмет, успехи и дълголетие“ – написаха от ЦСКА по адрес на стража.

По всяка вероятност Велинов ще посети дербито между ЦСКА и Лудогорец в неделя вечер.