          Честит рожден ден на Георги Велинов – Джони

          Днес легендарният вратар на ЦСКА и националния отбор стана на 68 години

          Снимка: temasport.com
          Днес легендарният вратар на ЦСКА и националния отбор на България – Георги Велинов, празнува своя 68-и рожден ден! Джони, както всички го познават, играе на „Българска армия“ в два периода от кариерата си – от 1978-а до 1987-а и от 1991-а до 1993-а година, като брани вратата на любимия тим в над 330 мача във всички турнири.

          За 11 сезона в ЦСКА, Георги Велинов печели 6 шампионски титли и 5 Купи на България.

          През 1981 година е избран за Футболист №1 на България.

          Участник е в полуфиналните сблъсъци в КЕШ с Байерн (Мюнхен) през 1982 година.

          Печели всеобщо и абсолютно заслужено признание като един от най-добрите на вратарския пост в цялата история на българския футбол.

          „Пожелаваме на Джони Велинов много здраве, щастие, късмет, успехи и дълголетие“ – написаха от ЦСКА по адрес на стража. 

          По всяка вероятност Велинов ще посети дербито между ЦСКА и Лудогорец в неделя вечер. 

