ЦСКА изпусна Лудогорец с 10 души

В мач от 11 кръг на Първа лига ЦСКА и Лудогорец не успяха да си вкарат гол (0:0) след около 100 минути битка на Националния стадион.

Разградчани вкараха топката във вратата на Фьодор Лапоухов, но голът на Ивайло Чочев бе отменен заради засада. „Червените“ завършиха срещата в намален състав след червен картон на Бруно Жордао около четвърт час преди края.

Най-запомнящото се на Националния стадион „Васил Левски“ бе дългото прекъсване в края на първата част, дошло след гъста димна завеса от страна на феновете в Сектор Г. В самия край на мача Леандро Годой можеше да донесе победата за ЦСКА, но от 5-6 метра не намери вратата на Серджио Падт с глава.

„Зелените“ на Руи Мота са с 22 точки – на четири зад Левски. „Червените“ на Христо Янев правят седмо реми от началото на сезона и са с едва 10 т.

Първите 10-15 минути минаха сравнително спокойно. „Червените“ опитваха да изострят нападенията си в последните 30 метра, но усилията им не се увенчаваха с успех. Пред другата врата Лудогорец спечели корнер в ситуация, в която Станич излезе на нелоша позиция – ъгълът за сърбина обаче бе малък и не се стигна до хубав завършващ удар.

Напрежението се покачи само край тъчлинията, където в 12-ата минута Идан Нахмиас фаулира грубо Давид Сегер, а от „червената“ скамейка веднага скочиха с апели към съдията за жълт картон. Секунди по-късно Годой стреля слабо с глава след изпълнение на ъглов удар.

Първият наистина добър шанс бе за Лудогорец след 17-18 минути игра. Текпетей комбинира добре със Сон, нанесъл нисък удар в обсега на Лапоухов. Беларуският национал спаси с крак. „Армейците“ отвърнаха с хитър пас в коридор на Ето’о към Годой, за когото Падт дебнеше, и пресече току пред погледа на аржентинския нападател.

След половин час игра отново Годой бе замесен в нещо по-интересно. Латиносът настигна нов вертикален пас между централните защитници и потърси долния десен ъгъл на Падт. Опитният вратар на Лудогорец улови топката, без да има особени затруднения. Разградчани отвърнаха с неособено силен, а и неточен изстрел на Чочев от дъгата.

Към края на първата част феновете на ЦСКА, разположени в Сектор Г, прекъснаха за кратко мача с димна завеса. Играчите на двата отбора спряха действията за 6-7 минути, тъй като на терена не се виждаше абсолютно нищо.

В продължението на първата част Пастор настигна дълга топка по фланга и центрира около точката на дузпата. Оттам Питас нанесе слаб изстрел, неуспял да затрудни много Падт.

Дълбоко в добавеното време на първата част Ивайло Чочев вкара, но попадението му бе отменено. Полузащитникът засече с глава центриране от свободен удар и прати топката в обратния ъгъл на Лапоухов, хващайки вратаря в крачка. Чочев, защитавал цветовете на ЦСКА в периода 2012-2014, не се зарадва след попадението си, а впоследствие то бе и отменено от ВАР след няколкоминутен преглед.

Чак десетина минути след почивката един от двата отбора погледна към отсрещната врата и това бе ЦСКА. Леандро Годой опита изстрел по тревата от над 25 метра, излязъл в аут. 120 секунди по-късно ЦСКА разви мълниеносна атака фронтално срещу вратата. Сегер подаде на Питас около дъгата – ударът на кипъреца от движение спря в ръкавиците на Падт. Една атака по-късно Сегер си спечели много пространство в половината на Лудогорец и на свой ред опита удар, отклонил се в тялото на Вердон. Топката отиде в Годой, стрелял безкрайно слабо и не затруднявайки Падт.

Следващата ситуация бе пред вратата на ЦСКА и в полза на Лудогорец. Лапеня препреи пътя на Текпетей на границата на наказателното, а Станич шутира от фал в стената. Отново сърбинът пробва късмета си десетина минути по-късно – кълбото отиде в аут.

В 78-ата минута „червените“ останаха с 10 души на терена. Бруно Жордао извърши фал на скорост малко пред наказателното поле и му бе показан втори жълт картон от Драгомир Драганов.

Разградчани опитаха да се възползват от численото си предимство, но меко центриране от десния фланг се оказа прекалено дълго за Маркуш на далечната греда. №77 просто прати топката в ръцете на Лапоухов с глава. В следващото нападение Илиан Илиев опита „скрит“ пас към Петко Панайотов, на когото също не достигнаха сантиметри да нанесе удар въпреки шпагата си.

В предпоследната минута Леандро Годой поиска дузпа за единоборство със Сон в наказателното поле. Съдията Драганов бе категоричен – няма наказателен удар. 60 секунди по-късно Лудогорец можеше да вкара с щастлив рикошет, при който само реакцията на Лапоухов запази вратата на ЦСКА суха.

Най-чистият шанс изобщо в мача бе в третата минута на добавеното време, когато Леандро Годой засече центриране на Илиан Илиев с глава, но прати топката в аут от 5-6 метра и разочаровайки домакинските привърженици. Дълбоко в продължението Падт извади удар под гредата на Георги Чорбаджийски.