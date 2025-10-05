ЕС осъди действията на властите в Тбилиси и призова за защита на правото на протест

Европейският съюз призова грузинските власти да гарантират правото на протест, след като правителството в Тбилиси обвини опозицията в опит за преврат по време на оспорваните избори.

„Призоваваме за спокойствие и сдържаност в следизборния период и апелираме към властите да защитят правото на гражданите на свобода на събранията и изразяването,“ се казва в съвместно изявление на върховния представител по външната политика Кая Калас и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. - Реклама -

Премиерът Иракли Кобахидзе обеща арести на опозиционни лидери, след като полицията използва сила срещу демонстранти, опитали се да нахлуят в президентския дворец — действия, които той определи като „опит за преврат“ по време на общинските избори.

„Призоваваме всички страни да се въздържат от насилие,“ заявиха представителите на ЕС.

Съботните избори бяха първото изпитание за управляващата партия „Грузинска мечта“ след оспорваните парламентарни избори миналата година, които хвърлиха страната в политическа криза и доведоха до замразяване на процеса за членство в ЕС.

Според Централната избирателна комисия, „Грузинска мечта“ е спечелила мнозинство във всички общински съвети и категорични победи в кметските избори във всички градове. Повечето опозиционни партии бойкотираха вота.

В изявлението на ЕС се посочва, че месеци на репресии срещу независими медии, приемането на закони срещу гражданското общество, арестите на опоненти и активисти, както и промените в изборния кодекс в полза на управляващите, „драстично са ограничили възможността за честни и конкурентни избори“.

Също така Европейският съюз подчерта, че отказът на властите да допуснат международни наблюдатели е „подкопал прозрачността на изборния процес и е попречил на надеждното международно наблюдение“.