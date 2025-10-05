Фатален инцидент на рали във Варна: Кола се вряза в публиката, има загинал и ранени

Тежък инцидент помрачи автомобилното състезание във Варна – състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в публиката, съобщава bTV.

По първоначална информация един човек е загинал, а осем души са ранени, като броят на пострадалите може да се увеличи. Сред тях има и жена на 27 години в реанимация с опасност за живота, както и 39-годишен мъж с фрактура на глезен.

Инцидентът е станал на първия завой след Т-образното кръстовище между Златни пясъци и Аладжа манастир.

Състезанието, което се провежда в памет на пилота Тодор Славов, загинал преди 10 години, е част от финалния кръг на Националния шампионат по планинско изкачване. В надпреварата участват 34 пилоти.

По данни на местни медии загиналият е 60-годишен мъж от публиката. На място работят екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Причините за инцидента се изясняват.