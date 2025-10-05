НА ЖИВО
          Голове на Карагерен и Велев донесоха победата на Арда срещу Добруджа

          Срещата завърши при резултат 0:2, а кърджалийци вкараха по едно попадение в двете полувремена

          Снимка: www.facebook.com/FCARDA.bg
          Бирсент Карагерен и Вячеслав Велев направиха разликата между Добруджа и Арда от 11-тия кръг на Първа лига. Това беше първи двубой на ниво Първа лига между тимовете. Опитният нападател вкара за 1:0 още в 21-та минута след вратарска грешка, а дълбоко в добавеното време украинецът вкара на празна врата след контраатака от корнер. 

          Досега Арда беше победил в предходните си две срещи със северняците. Те бяха във Втора лига през сезон 2018/19. След повече от 20 години чакане Добруджа така и не успява да постигне първи домакински успех в Първа лига след завръщането си на своя сезон. 

          В края на срещата се чуха и викове „оставка“ по адрес на Атанас Атанасов заради негативните резултати в последно време. Последният различен от реми или загуба резултат Добруджа постигна едва на 8 август срещу ЦСКА 1948 с 2:1 във Варна. 

          След това се стигна до 4 поредни загуби (общо 5) и едно реми. След паузата за националните отбори последният Добруджа ще приеме ЦСКА, а Арда е домакин на Септември.

