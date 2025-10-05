„Хамас“ и Израел ще проведат непреки преговори в Кайро в неделя и понеделник, целящи постигане на споразумение за освобождаване на заложници и задържани лица, съобщиха египетските медии.

Според Al-Qahera News, която е свързана с египетските разузнавателни служби, делегациите на двете страни вече са започнали подготовка за разговорите, които ще се проведат в съответствие с мирния план, предложен от американския президент Доналд Тръмп.

От Белия дом потвърдиха, че зетят на президента Джаред Къшнър и пратеникът за Близкия изток Стив Уиткоф заминават за Египет, за да финализират подробностите по сделката за заложниците.

Междувременно Тръмп предупреди „Хамас“ да действа бързо и да приеме мирното споразумение, иначе рискува „по-нататъшно опустошение в Газа“.