      неделя, 05.10.25
          Война

          „Хамас" и Израел ще проведат непреки преговори в Кайро

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          „Хамас“ и Израел ще проведат непреки преговори в Кайро в неделя и понеделник, целящи постигане на споразумение за освобождаване на заложници и задържани лица, съобщиха египетските медии.

          Според Al-Qahera News, която е свързана с египетските разузнавателни служби, делегациите на двете страни вече са започнали подготовка за разговорите, които ще се проведат в съответствие с мирния план, предложен от американския президент Доналд Тръмп.

          От Белия дом потвърдиха, че зетят на президента Джаред Къшнър и пратеникът за Близкия изток Стив Уиткоф заминават за Египет, за да финализират подробностите по сделката за заложниците.

          Междувременно Тръмп предупреди „Хамас“ да действа бързо и да приеме мирното споразумение, иначе рискува „по-нататъшно опустошение в Газа“.

