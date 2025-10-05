НА ЖИВО
          Хиляди унгарци участваха в шествие на гордостта в Печ въпреки официалната забрана

          Снимка: ILGA-Europe / Facebook
          Няколко хиляди души се включиха в шествието на гордостта в унгарския град Печ на 4 октомври, въпреки официалната забрана на властите, предаде АФП.

          Между 7000 и 8000 участници тръгнаха от центъра на града около 14:00 часа местно време (15:00 българско) и се разпръснаха мирно вечерта.

          „Днес съм тук, защото за съжаление тази демонстрация вече не е само за ЛГБТК общността, а за ограничаването на нашите основни човешки права“, каза 18-годишният студент Венцел Тот.

          „Аз не съм пряко ангажирана с никакви ЛГБТК организации или общности, но много от моите ученици и приятели са. И не разбирам защо трябва да ги забраняваме“, добави 58-годишната учителка и психоложка Едит Синко.

          Тълпата развяваше цветни знамена и антиправителствени плакати с лозунги като „Унгария е диктатура“.

          Организаторите заобиколиха забраната, като обявиха, че целта на парада е да привлече внимание към „пренаселеността с диви животни“, заяви адвокатът и активист за правата на човека Петер Хайндл.

          Полицията забрани шествието Печ Прайд на 6 септември, а Върховният съд потвърди забраната на 15 септември, като предупреди, че участниците могат да бъдат глобени.

          Парадът в Печ е единственият ЛГБТК марш в Унгария извън Будапеща. Повече от 200 000 души присъстваха на последния Прайд парад в столицата през юни, също в нарушение на полицейска забрана.

          Кметът на Будапеща Гергей Карачонь бе призован от полицията през август, след като разреши провеждането на събитието.

          Ултраконсервативното правителство на Виктор Орбан прие закон, забраняващ ЛГБТК парадите, в средата на март. Орбан оправда ограничението като мярка за „защита на децата“.

          Няколко контрапротестиращи се опитаха да блокират шествието, но бързо се оттеглиха.

          Сред присъстващите бяха и членове на Европейския парламент, включително независимият румънски евродепутат Николае Стефанута и люксембургската зелена евродепутатка Тили Метц, които показаха солидарност с ЛГБТК общността.

