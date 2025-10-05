НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 05.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Христо Янев ще търси първа победа срещу Лудогорец начело на ЦСКА с всички налични играчи

          Мачът ще стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

          0
          3
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи разширена група за днешното домакинство на Лудогорец в двубой от 11-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът ще стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

          - Реклама -

          Непосредствено преди началото му ще стане ясен окончателният списък с играчи, които ще попаднат в групата на „армейците“.

          Разширената група на ЦСКА:

          Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Браян Кордоба, Иван Турицов, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Адриан Лапеня, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Лумбард Делова, Мартин Стойчев, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Илиан Антонов, Кевин Додай, Георги Чорбаджийски, Йоанис Питас, Иван Тасев, Леандро Годой, Йоан Борносузов;

          Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи разширена група за днешното домакинство на Лудогорец в двубой от 11-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът ще стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

          - Реклама -

          Непосредствено преди началото му ще стане ясен окончателният списък с играчи, които ще попаднат в групата на „армейците“.

          Разширената група на ЦСКА:

          Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Браян Кордоба, Иван Турицов, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Адриан Лапеня, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Лумбард Делова, Мартин Стойчев, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Илиан Антонов, Кевин Додай, Георги Чорбаджийски, Йоанис Питас, Иван Тасев, Леандро Годой, Йоан Борносузов;

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Любо Ганев: Световното първенство вече е минало, мислим занапред

          Николай Минчев -
          Мъжкият национален отбор на България по волейбол, който спечели сребърните медали на Световното първенство, научи съперниците си за Европейското първенство догодина. „Лъвовете“ ще се...
          Футбол

          Новият национален селекционер на младежите Тодор Янчев избра състава за европейските квалификации

          Николай Минчев -
          Националният селекционер на България U21 Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за европейските квалификации с Португалия и Чехия. На "мореплавателите" гостуваме в петък,...
          Футбол

          Честит рожден ден на Георги Велинов – Джони

          Николай Минчев -
          Днес легендарният вратар на ЦСКА и националния отбор на България - Георги Велинов, празнува своя 68-и рожден ден! Джони, както всички го познават, играе...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions