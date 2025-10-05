НА ЖИВО
          Футбол

          Хулио Веласкес: След изравнителния гол отговорът на отбора бе впечатляващ, всички играчи направиха страхотен мач

          Испанският наставник говори след победата на Левски над Берое с 3:1

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен след поредната победа на Левски за първенство през този сезон. В събота вечер „сините“ надвиха Берое с 3:1 на стадион Георги Аспарухов и по този начин оглавиха класирането в Първа Лига.

          „Направихме много добър мач, доминирайки от началото до края. Действията се развиваха почти изцяло в противниковото поле. Първото полувреме играхме 11 на 11, а във второто имахме човек повече. Контролирахме притежанието, заемахме правилно пространствата, но до 80-ата минута не успяхме да реализираме всичките положения. По логиката на случилото се, мачът трябваше да завърши с по-убедителен резултат. След изравнителния гол отговорът на отбора бе впечатляващ, всички играчи направиха страхотен мач“ – заяви испанецът.

          Треньорът обясни и защо Левски успява да прави бързи преходи в играта: „Отборът реагира добре, когато губи топката, благодарение на два фактора – първо, да стоиш компактен и добре групиран в атака; и второ, когато възстановим притежанието, да изнасяме топката заедно. Това ни позволява да създаваме превъзходство и да владеем инициативата.“

          Веласкес добави, че след интензивния мач е време за почивка и тренировки през седмицата, преди кратката пауза. „Рожденият ми ден е важен празник, който ще празнувам със семейството. Победата срещу Берое е резултат от начина, по който се представи отборът в двете фази на играта“ – допулни Веласкес.

