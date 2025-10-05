НА ЖИВО
      неделя, 05.10.25
          Италия настоява САЩ да се откажат от наказателните мита върху вноса на паста

          Снимка: ilsole24ore.com
          Италия се обърна към Вашингтон и Европейската комисия с призив да бъде предотвратено решението на Съединените щати за налагане на наказателни мита върху италианската паста – мярка, която предизвика сериозно недоволство сред производителите, предаде АФП.

          В началото на септември Министерството на търговията на САЩ обяви намерение да въведе временни антидъмпингови такси от над 91% върху пастата от януари 2026 г., в допълнение към вече съществуващите 15%. Мярката е част от разследване за „дъмпинг“ – предполагаеми търговски практики на някои италиански марки, които изнасят продукти на цени под пазарната стойност.

          „Работим в тясно сътрудничество с засегнатите компании и в консултация с Европейската комисия, за да гарантираме, че американското ведомство ще преразгледа наложените временни мита върху нашите предприятия,“ заяви италианското външно министерство.

          Посолството на Италия във Вашингтон също се е намесило, за да помогне на компаниите да защитят своите права, като подчертава „пълната готовност на нашите производители да съдействат на текущото разследване“.

          Перспективата за подобна надценка предизвика буря от реакции на Апенините.

          „Това е хиперпротекционистки механизъм срещу нашите производители на паста,“ заяви министърът на земеделието Франческо Лолобриджида.

          Най-голямата земеделска организация в страната – Coldiretti, нарече мярката „фатален удар“, като подчерта, че тези „неприемливи и злоупотребяващи“ действия са свързани с плана на текущия президент на Америка Доналд Тръмп да премести производството в Съединените щати. Организацията настоя ЕС и италианското правителство да защитят истинския символ на средиземноморската диета.

          Американският пазар има стратегическо значение за италианските производители – износът на паста за САЩ е на стойност около 671 милиона евро (788 милиона долара) през 2024 г., което представлява почти 17% от целия италиански износ на продукта.

