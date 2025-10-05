Израел освобождава 27 гръцки граждани, задържани след участието им във флотилията за Газа

Гръцкото външно министерство съобщи, че 27 гръцки граждани, задържани от Израел след участието им във флотилията с хуманитарна помощ за Газа, ще бъдат репатрирани в понеделник, 6 октомври.

- Реклама -

Делегация на гръцкото посолство е посетила задържаните участници от инициативата „Global Sumud Flotilla“, като всички са в добро здравословно състояние и получават необходимата подкрепа. Специален полет ще излети от летище Ейлат-Рамон в Израел, за да върне гръцките граждани безопасно в Атина.

„Всички наши сънародници са в добро състояние и се оказва пълна консулска подкрепа“, посочиха от гръцкото външно министерство.

По-рано днес десетки хора се събраха пред посолството на Израел в Атина, за да отбележат годишнината от атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г., която предизвика настоящия конфликт в Газа. Малко по-късно няколкостотин пропалестински демонстранти бяха държани на безопасно разстояние от кордони на полицията за борба с безредиците.

По-голяма демонстрация в подкрепа на Палестина се проведе на площад Синтагма в центъра на Атина, където се събраха няколко хиляди души.

Флотилията „Global Sumud Flotilla“, която отплава миналия месец, имаше за цел да достави хуманитарна помощ за Газа и включваше политици и активисти, сред които и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Израелският военноморски флот започна да прехваща корабите в сряда, а ден по-късно израелски представител заяви, че плавателни съдове с над 400 души на борда са били възпрепятствани да достигнат палестинската територия.