НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 05.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Израел освобождава 27 гръцки граждани, задържани след участието им във флотилията за Газа

          0
          7
          Снимка: AP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Гръцкото външно министерство съобщи, че 27 гръцки граждани, задържани от Израел след участието им във флотилията с хуманитарна помощ за Газа, ще бъдат репатрирани в понеделник, 6 октомври.

          - Реклама -

          Делегация на гръцкото посолство е посетила задържаните участници от инициативата „Global Sumud Flotilla“, като всички са в добро здравословно състояние и получават необходимата подкрепа. Специален полет ще излети от летище Ейлат-Рамон в Израел, за да върне гръцките граждани безопасно в Атина.

          „Всички наши сънародници са в добро състояние и се оказва пълна консулска подкрепа“, посочиха от гръцкото външно министерство.

          По-рано днес десетки хора се събраха пред посолството на Израел в Атина, за да отбележат годишнината от атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г., която предизвика настоящия конфликт в Газа. Малко по-късно няколкостотин пропалестински демонстранти бяха държани на безопасно разстояние от кордони на полицията за борба с безредиците.

          По-голяма демонстрация в подкрепа на Палестина се проведе на площад Синтагма в центъра на Атина, където се събраха няколко хиляди души.

          Флотилията „Global Sumud Flotilla“, която отплава миналия месец, имаше за цел да достави хуманитарна помощ за Газа и включваше политици и активисти, сред които и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

          Израелският военноморски флот започна да прехваща корабите в сряда, а ден по-късно израелски представител заяви, че плавателни съдове с над 400 души на борда са били възпрепятствани да достигнат палестинската територия.

          Гръцкото външно министерство съобщи, че 27 гръцки граждани, задържани от Израел след участието им във флотилията с хуманитарна помощ за Газа, ще бъдат репатрирани в понеделник, 6 октомври.

          - Реклама -

          Делегация на гръцкото посолство е посетила задържаните участници от инициативата „Global Sumud Flotilla“, като всички са в добро здравословно състояние и получават необходимата подкрепа. Специален полет ще излети от летище Ейлат-Рамон в Израел, за да върне гръцките граждани безопасно в Атина.

          „Всички наши сънародници са в добро състояние и се оказва пълна консулска подкрепа“, посочиха от гръцкото външно министерство.

          По-рано днес десетки хора се събраха пред посолството на Израел в Атина, за да отбележат годишнината от атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г., която предизвика настоящия конфликт в Газа. Малко по-късно няколкостотин пропалестински демонстранти бяха държани на безопасно разстояние от кордони на полицията за борба с безредиците.

          По-голяма демонстрация в подкрепа на Палестина се проведе на площад Синтагма в центъра на Атина, където се събраха няколко хиляди души.

          Флотилията „Global Sumud Flotilla“, която отплава миналия месец, имаше за цел да достави хуманитарна помощ за Газа и включваше политици и активисти, сред които и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

          Израелският военноморски флот започна да прехваща корабите в сряда, а ден по-късно израелски представител заяви, че плавателни съдове с над 400 души на борда са били възпрепятствани да достигнат палестинската територия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Стотици хиляди в Турция демонстрираха в подкрепа на Палестина и флотилията с хуманитарна помощ за Газа

          Красимир Попов -
          Стотици хиляди души излязоха на улиците в няколко турски града, за да изразят подкрепата си за палестинците и за флотилията с хуманитарна помощ, опитала...
          Война

          „Хамас“ и Израел ще проведат непреки преговори в Кайро

          Камелия Григорова -
          "Хамас" и Израел ще проведат непреки преговори в Кайро в неделя и понеделник, целящи постигане на споразумение за освобождаване на заложници и задържани лица,...
          Общество

          Хиляди унгарци участваха в шествие на гордостта в Печ въпреки официалната забрана

          Красимир Попов -
          Няколко хиляди души се включиха в шествието на гордостта в унгарския град Печ на 4 октомври, въпреки официалната забрана на властите, предаде АФП. Между 7000...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions