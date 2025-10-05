НА ЖИВО
          Война

          Израелски преговарящи заминават за Египет за разговори по освобождаването на заложниците в Газа

          Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелска делегация ще отпътува за Египет за разговори, насочени към осигуряване на освобождаването на заложници в Газа, предаде АФП.

          „Делегацията ще отпътува още утре за разговори, които ще се проведат в Шарм ел-Шейх, Египет,“ се казва в изявление на Нетаняху.

          Според него екипът ще бъде воден от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер, който е един от най-близките му довереници и ключова фигура в израелската дипломация.

          Мисията идва в момент на засилен международен натиск за постигане на споразумение, след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп настоя за незабавно прекратяване на огъня в Газа и бързо изпълнение на договореното освобождаване на заложниците.

