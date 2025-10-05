НА ЖИВО
      неделя, 05.10.25
          Правосъдие

          Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Прокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу бившия съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и лидера на „Да, България“ Божидар Божанов. Двамата са обвинени в опит за принуда спрямо бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, съобщава в. „Сега“.

          Според обвинението, на 2 октомври 2023 г. Петков е упражнил натиск върху Йоловски в столично заведение, настоявайки той да съгласува всички свои действия с Божанов – включително кадрови решения, обществени поръчки и стратегически въпроси. Петков предупредил, че при неспазване на тези указания ще последват „негативни последици“ за Йоловски.

          Божанов е обвинен, че през 2022 г. като министър на електронното управление е нарушил служебните си задължения, предоставяйки на свой подчинен флашка с файл, съдържащ техническа спецификация за обществена поръчка на стойност близо 18 млн. лв., която давала предимство на конкретен консорциум.

          И двамата са с мярка „парична гаранция“ от по 10 000 лв., наложена след като се отказаха от депутатските си имунитети. Съдът ще реши дали делото да започне по същество.

          В социалната мрежа „Х“ Божанов коментира, че по делото „един притиснат свидетел е казал, че съм му дал флашка“. Той подчерта, че наблюдаващият прокурор е същият, който е прекратил делото за подкупи към Бойко Борисов и Владислав Горанов.

          „По делото срещу мен става друго — един притиснат свидетел е казал, че съм му дал флашка. Аз не съм, но вътрешното убеждение на същия прокурор е, че не трябва да ме разпита, а направо да ме привлече като обвиняем и да внесе обвинителен акт. Явно вътрешното убеждение на прокурора не е нито вътрешно, нито убеждение“, пише Божанов.

          Общество

          „Златна треска“ в Царево след наводнението: Десетки търсят отнесен сейф с пари и злато

          Камелия Григорова -
          След разрушителното наводнение, което отне четири живота и нанесе тежки щети по Южното Черноморие, в Царево се разиграва неочаквана сцена — десетки хора два...
          Политика

          Божанков: Сарафов е удобен за Борисов и го пазят като рохко яйце

          Камелия Григорова -
          В най-неочакван момент напрежението в обществото може да се върне, предупреди депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по...
          Общество

          От европейския център по транспортни политики към Емрах Стораро: Селски тарикат! И аз имам режим Спорт

          Иван Христов -
          „Селски тарикат“ – така Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики определи Емрах Стораро - типажът, който олицетворява корупцията и наглостта в българската...

          1. Подсъдим и обвиняем са две коренно различни нека! Освен това, обвинения, повдигнати от нелегитимни прокурори, са само материал за непочтена журналистика!

          3. Боян Райчев интересно кой ще ги съди като правосъдие не съществува то от правосъдието трябва да тръгне

          4. Че няма тия дето предизвикаха трагедиите в Елените да са подсъдими, я… Или тия, към които трябваше да отидат чувалите с парите от магистралите… Или премиера с кюлчетата в чекмеджето… Или този, дето се разкарва до парламента зад бронирани стъкла като Саддам…
            Баш лидерите на опозицията ще са подсъдимите. Реалната опозиция

          9. Всичко това е така. За да стигнем това нивото на Демокрация. Трябва да имаме голяма образованост и да мислим като общество. За да стигнем нивото на Пряка Демокрация трябва да инвестираме в образование, което еэ модерно, иновативно и целенасочено. Т.е в хора, които могат да движат това демократично общество. Ето това трябва да стане с професионалните гимназии, за да изградим кадри готови да се влеят в българската икономика и там да дойде и сивото вещество в политиците ни.

          17. АКО БЕШЕ НЯКОЙ ОТ ПРОСТОЛЮДИЕТО СЛЕД ВСИЧКИТЕ УБИЙСТВА, И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КИРИЛ ТРЯБВАШЕ ВЕЧЕ ДА Е ИЗГНИЛ В ЗАТВОРА. НЕ РАЗБРАХМЕ ДО КЪДЕ Я ДОКАРАХТЕ И С ФАЛШИВИТЕ ПОДПИСИ НА ЛЕНЧЕТО??? ОЩЕ ЛИ Я РАЗСЛЕДВАТ??? ТАЯ ПРОКУРАТУРА САМО ЩЕ Е НА ПЕЕВСКИ ????

          20. Най-накрая една хубава новина. За съжаление тя ще бъде кратка, защото съда който осъжда само прокуратурата много бързо ще ги оневини. Трябва да има институция, която да проверява съдебните решения и да наказва съдиите които издават съмтителни оправдателни присъди на популярни личности и политици.

