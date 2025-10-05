Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

Прокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу бившия съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и лидера на „Да, България“ Божидар Божанов. Двамата са обвинени в опит за принуда спрямо бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, съобщава в. „Сега“.

Според обвинението, на 2 октомври 2023 г. Петков е упражнил натиск върху Йоловски в столично заведение, настоявайки той да съгласува всички свои действия с Божанов – включително кадрови решения, обществени поръчки и стратегически въпроси. Петков предупредил, че при неспазване на тези указания ще последват „негативни последици“ за Йоловски.

Божанов е обвинен, че през 2022 г. като министър на електронното управление е нарушил служебните си задължения, предоставяйки на свой подчинен флашка с файл, съдържащ техническа спецификация за обществена поръчка на стойност близо 18 млн. лв., която давала предимство на конкретен консорциум.

И двамата са с мярка „парична гаранция“ от по 10 000 лв., наложена след като се отказаха от депутатските си имунитети. Съдът ще реши дали делото да започне по същество.

В социалната мрежа „Х“ Божанов коментира, че по делото „един притиснат свидетел е казал, че съм му дал флашка“. Той подчерта, че наблюдаващият прокурор е същият, който е прекратил делото за подкупи към Бойко Борисов и Владислав Горанов.

„По делото срещу мен става друго — един притиснат свидетел е казал, че съм му дал флашка. Аз не съм, но вътрешното убеждение на същия прокурор е, че не трябва да ме разпита, а направо да ме привлече като обвиняем и да внесе обвинителен акт. Явно вътрешното убеждение на прокурора не е нито вътрешно, нито убеждение“, пише Божанов.