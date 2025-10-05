Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

Прокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу бившия съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и лидера на „Да, България“ Божидар Божанов. Двамата са обвинени в опит за принуда спрямо бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, съобщава в. „Сега“.
- Реклама -
Според обвинението, на 2 октомври 2023 г. Петков е упражнил натиск върху Йоловски в столично заведение, настоявайки той да съгласува всички свои действия с Божанов – включително кадрови решения, обществени поръчки и стратегически въпроси. Петков предупредил, че при неспазване на тези указания ще последват „негативни последици“ за Йоловски.
Божанов е обвинен, че през 2022 г. като министър на електронното управление е нарушил служебните си задължения, предоставяйки на свой подчинен флашка с файл, съдържащ техническа спецификация за обществена поръчка на стойност близо 18 млн. лв., която давала предимство на конкретен консорциум.
И двамата са с мярка „парична гаранция“ от по 10 000 лв., наложена след като се отказаха от депутатските си имунитети. Съдът ще реши дали делото да започне по същество.
В социалната мрежа „Х“ Божанов коментира, че по делото „един притиснат свидетел е казал, че съм му дал флашка“. Той подчерта, че наблюдаващият прокурор е същият, който е прекратил делото за подкупи към Бойко Борисов и Владислав Горанов.
„По делото срещу мен става друго — един притиснат свидетел е казал, че съм му дал флашка. Аз не съм, но вътрешното убеждение на същия прокурор е, че не трябва да ме разпита, а направо да ме привлече като обвиняем и да внесе обвинителен акт. Явно вътрешното убеждение на прокурора не е нито вътрешно, нито убеждение“, пише Божанов.
Прокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу бившия съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и лидера на „Да, България“ Божидар Божанов. Двамата са обвинени в опит за принуда спрямо бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, съобщава в. „Сега“.
- Реклама -
Според обвинението, на 2 октомври 2023 г. Петков е упражнил натиск върху Йоловски в столично заведение, настоявайки той да съгласува всички свои действия с Божанов – включително кадрови решения, обществени поръчки и стратегически въпроси. Петков предупредил, че при неспазване на тези указания ще последват „негативни последици“ за Йоловски.
Божанов е обвинен, че през 2022 г. като министър на електронното управление е нарушил служебните си задължения, предоставяйки на свой подчинен флашка с файл, съдържащ техническа спецификация за обществена поръчка на стойност близо 18 млн. лв., която давала предимство на конкретен консорциум.
И двамата са с мярка „парична гаранция“ от по 10 000 лв., наложена след като се отказаха от депутатските си имунитети. Съдът ще реши дали делото да започне по същество.
В социалната мрежа „Х“ Божанов коментира, че по делото „един притиснат свидетел е казал, че съм му дал флашка“. Той подчерта, че наблюдаващият прокурор е същият, който е прекратил делото за подкупи към Бойко Борисов и Владислав Горанов.
„По делото срещу мен става друго — един притиснат свидетел е казал, че съм му дал флашка. Аз не съм, но вътрешното убеждение на същия прокурор е, че не трябва да ме разпита, а направо да ме привлече като обвиняем и да внесе обвинителен акт. Явно вътрешното убеждение на прокурора не е нито вътрешно, нито убеждение“, пише Божанов.
Подсъдим и обвиняем са две коренно различни нека! Освен това, обвинения, повдигнати от нелегитимни прокурори, са само материал за непочтена журналистика!
Ами то амен,амен,както е тръгнало, да вземат всички да ни арестуват,че да мирясат!
Боян Райчев интересно кой ще ги съди като правосъдие не съществува то от правосъдието трябва да тръгне
Че няма тия дето предизвикаха трагедиите в Елените да са подсъдими, я… Или тия, към които трябваше да отидат чувалите с парите от магистралите… Или премиера с кюлчетата в чекмеджето… Или този, дето се разкарва до парламента зад бронирани стъкла като Саддам…
Баш лидерите на опозицията ще са подсъдимите. Реалната опозиция
А куфарите с парите …
В мутроландия е така, неудобните обират пешкира! И все по-зле ще става…
А Шиши кога който ограбва държавата
Шиши разчиства неудобните
Rada Naslednikova Да го шишна в гробищата!!!
Браво !
Всичко това е така. За да стигнем това нивото на Демокрация. Трябва да имаме голяма образованост и да мислим като общество. За да стигнем нивото на Пряка Демокрация трябва да инвестираме в образование, което еэ модерно, иновативно и целенасочено. Т.е в хора, които могат да движат това демократично общество. Ето това трябва да стане с професионалните гимназии, за да изградим кадри готови да се влеят в българската икономика и там да дойде и сивото вещество в политиците ни.
Браво
Затвор за ПЕРАЧИТЕ
Само за това ли? А Тиквата и останалите убийци на България кога? 🔥🐸🍿
Най накрая да се видят с Варненския кмет и зам кмет на Софиа
Iliqn Rainov Дай Боже първи да ги видиш ти.
Това добре ,а кюлчета злато и пачките с евро кога?
Rumen Monev язък ти за адвокатската ти диплома щом още вярваш на разни компютърни монтажи !
Марчо Михов ами вярвай и ти ,един шаран повече !
Крадеца Вика ,Дръжте Крадеца!,Защо ли???!!!
Затвор
АКО БЕШЕ НЯКОЙ ОТ ПРОСТОЛЮДИЕТО СЛЕД ВСИЧКИТЕ УБИЙСТВА, И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КИРИЛ ТРЯБВАШЕ ВЕЧЕ ДА Е ИЗГНИЛ В ЗАТВОРА. НЕ РАЗБРАХМЕ ДО КЪДЕ Я ДОКАРАХТЕ И С ФАЛШИВИТЕ ПОДПИСИ НА ЛЕНЧЕТО??? ОЩЕ ЛИ Я РАЗСЛЕДВАТ??? ТАЯ ПРОКУРАТУРА САМО ЩЕ Е НА ПЕЕВСКИ ????
Прокуратурата повдигнала обвиненията е нелигитимна.Гл.прокурор незаконен!
А,бойко и пеевски кога?
Най-накрая една хубава новина. За съжаление тя ще бъде кратка, защото съда който осъжда само прокуратурата много бързо ще ги оневини. Трябва да има институция, която да проверява съдебните решения и да наказва съдиите които издават съмтителни оправдателни присъди на популярни личности и политици.
Всичко е скълапено и нищо няма да излезе от това дело!!!