Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова разкритикува остро бездействието на институциите по време на природните бедствия и призова за спешното приемане на Закона за доброволчеството.
„България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия. Лятото гасиха пожари с голи ръце, по време на COVID кризата бяха в болниците, а сега се борят с наводненията“, заявява Нинова в прессъобщение, изпратено до медиите.
По думите ѝ хората на терен се изправят срещу стихията без оборудване и подготовка, защото държавата е абдикирала от задълженията си:
„Някой е разрешил незаконно строителство под масата. Втори е построил частна ВЕЦ. Трети не е почистил коритата на реките. Четвърти е изсякъл гората. Пълна безотговорност и грабеж.“
Лидерът на „Непокорна България“ настоя депутатите незабавно да приемат Закона за доброволчеството, който според нея ще осигури базова сигурност за всички граждани, помагащи в кризисни ситуации:
„Тунеядци в парламента, приемете най-накрая Закона за доброволчеството. Два пъти го внасях, два пъти ГЕРБ го отхвърлиха. Ако трябваше да си увеличите заплатите, щяхте и през нощта да гласувате.“
Нинова припомня, че самата тя е участвала като доброволец при бедствия и по време на пандемията:
„Бях санитарка в ковид отделение. Знам за какво говоря от първо лице, защото съм го видяла с очите си.“
Според нея именно доброволците, а не държавата, „спасяват човешки животи и достойнството на България“.
Корнелия Нинова: Доброволците пак спасяват държавата, защото властта не си е свършила работата
