Корнелия Нинова: Доброволците пак спасяват държавата, защото властта не си е свършила работата

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова разкритикува остро бездействието на институциите по време на природните бедствия и призова за спешното приемане на Закона за доброволчеството.

„България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия. Лятото гасиха пожари с голи ръце, по време на COVID кризата бяха в болниците, а сега се борят с наводненията“, заявява Нинова в прессъобщение, изпратено до медиите.

По думите ѝ хората на терен се изправят срещу стихията без оборудване и подготовка, защото държавата е абдикирала от задълженията си:

„Някой е разрешил незаконно строителство под масата. Втори е построил частна ВЕЦ. Трети не е почистил коритата на реките. Четвърти е изсякъл гората. Пълна безотговорност и грабеж.“

Лидерът на „Непокорна България“ настоя депутатите незабавно да приемат Закона за доброволчеството, който според нея ще осигури базова сигурност за всички граждани, помагащи в кризисни ситуации:

„Тунеядци в парламента, приемете най-накрая Закона за доброволчеството. Два пъти го внасях, два пъти ГЕРБ го отхвърлиха. Ако трябваше да си увеличите заплатите, щяхте и през нощта да гласувате.“

Нинова припомня, че самата тя е участвала като доброволец при бедствия и по време на пандемията:

„Бях санитарка в ковид отделение. Знам за какво говоря от първо лице, защото съм го видяла с очите си.“

Според нея именно доброволците, а не държавата, „спасяват човешки животи и достойнството на България“.