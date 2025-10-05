НА ЖИВО
          Корнелия Нинова: Доброволците пак спасяват държавата, защото властта не си е свършила работата

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова разкритикува остро бездействието на институциите по време на природните бедствия и призова за спешното приемане на Закона за доброволчеството.

          „България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия. Лятото гасиха пожари с голи ръце, по време на COVID кризата бяха в болниците, а сега се борят с наводненията“, заявява Нинова в прессъобщение, изпратено до медиите.

          По думите ѝ хората на терен се изправят срещу стихията без оборудване и подготовка, защото държавата е абдикирала от задълженията си:

          „Някой е разрешил незаконно строителство под масата. Втори е построил частна ВЕЦ. Трети не е почистил коритата на реките. Четвърти е изсякъл гората. Пълна безотговорност и грабеж.“

          Лидерът на „Непокорна България“ настоя депутатите незабавно да приемат Закона за доброволчеството, който според нея ще осигури базова сигурност за всички граждани, помагащи в кризисни ситуации:

          „Тунеядци в парламента, приемете най-накрая Закона за доброволчеството. Два пъти го внасях, два пъти ГЕРБ го отхвърлиха. Ако трябваше да си увеличите заплатите, щяхте и през нощта да гласувате.“

          Нинова припомня, че самата тя е участвала като доброволец при бедствия и по време на пандемията:

          „Бях санитарка в ковид отделение. Знам за какво говоря от първо лице, защото съм го видяла с очите си.“

          Според нея именно доброволците, а не държавата, „спасяват човешки животи и достойнството на България“.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Защо не изкарат хрантутниците дето бият хората по протестите! Поне веднъж да си заработят тлъстите заплати!!!

          2. Корнелия Нинова: Доброволците пак спасяват държавата, защото властта не си е свършила работата
            Браво!
            Браво и на Вас Политици и Управленци!
            София ще бъде домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканите!
            Този избор е сюреалистична подигравка със Справедливостта и Истината , които са потъпкани в днешната Държава България!!! Има логичен момент в този направен избор за домакинство! Днешна Западна Европа и България са вече със свалено бельо и са готова да се чифтосат с Нечестивия!С това наводнение ще се справим до някъде,НО с другото Второто ,което ни е заляло от години НЕ! ТО Е УБИЙСТВЕНО!!! ЗЛОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРЗАНО И ЗАЛИЧЕНО!!!ДОБРОВОЛЦИТЕ ПАК ТРЯБВА ДА СПАСЯВАТ РОД И РОДИНА!!!

