Коварен жребий за волейболните ни герои на Евро 2026

Мъжкият национален отбор по волейбол на България ще играе срещу актуалния първенец на Стария континент Полша в груповата фаза на Европейското първенство през 2026 година.

Останалите ни съперници са Република Северна Македония, Португалия, Украйна и Израел.

Това стана ясно, след като в Бари, Италия бе изтеглен жребия за груповата фаза на първенството.

Участник в жребия от българска страна беше либерото на „трикольорите“ Дамян Колев, а на церемонията присъства президентът на БФВ Любомир Ганев.

Турнирът е в периода от 10 до 27 септември и ще се проведе в четири държави: Италия, България, Финландия и Румъния.

Избраниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини са в група „В“, като мачовете в нея ще се играят във Варна или София.

В група „А“ са тимовете на световния шампион Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция и Словакия.

Група „С“ събра отборите на Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия и Дания.

В група „D“ ще играят отборите на Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция и Швейцария.