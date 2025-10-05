НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 05.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Коварен жребий за волейболните ни герои на Евро 2026

          Еврошампионът Полша на пътя на четата на Бленджини

          0
          0
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Мъжкият национален отбор по волейбол на България ще играе срещу актуалния първенец на Стария континент Полша в груповата фаза на Европейското първенство през 2026 година.

          - Реклама -

          Останалите ни съперници са Република Северна Македония, Португалия, Украйна и Израел.

          Това стана ясно, след като в Бари, Италия бе изтеглен жребия за груповата фаза на първенството.

          Участник в жребия от българска страна беше либерото на „трикольорите“ Дамян Колев, а на церемонията присъства президентът на БФВ Любомир Ганев.

          Турнирът е в периода от 10 до 27 септември и ще се проведе в четири държави: Италия, България, Финландия и Румъния.

          Избраниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини са в група „В“, като мачовете в нея ще се играят във Варна или София.

          В група „А“ са тимовете на световния шампион Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция и Словакия.

          Група „С“ събра отборите на Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия и Дания.

          В група „D“ ще играят отборите на Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция и Швейцария.

          Мъжкият национален отбор по волейбол на България ще играе срещу актуалния първенец на Стария континент Полша в груповата фаза на Европейското първенство през 2026 година.

          - Реклама -

          Останалите ни съперници са Република Северна Македония, Португалия, Украйна и Израел.

          Това стана ясно, след като в Бари, Италия бе изтеглен жребия за груповата фаза на първенството.

          Участник в жребия от българска страна беше либерото на „трикольорите“ Дамян Колев, а на церемонията присъства президентът на БФВ Любомир Ганев.

          Турнирът е в периода от 10 до 27 септември и ще се проведе в четири държави: Италия, България, Финландия и Румъния.

          Избраниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини са в група „В“, като мачовете в нея ще се играят във Варна или София.

          В група „А“ са тимовете на световния шампион Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция и Словакия.

          Група „С“ събра отборите на Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия и Дания.

          В група „D“ ще играят отборите на Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция и Швейцария.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Хулио Веласкес: След изравнителния гол отговорът на отбора бе впечатляващ, всички играчи направиха страхотен мач

          Николай Минчев -
          Треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен след поредната победа на Левски за първенство през този сезон. В събота вечер "сините" надвиха Берое с...
          Други

          Иван Димов със сребро в изхвърлянето на Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия

          Красимир Попов -
          Българският щангист Иван Димов спечели сребърен медал в изхвърлянето в категория до 65 кг на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия. Димов...
          Спорт

          Класика за Байерн във Франкфурт

          Станимир Бакалов -
          Байерн продължава шампионския си поход в Бундеслигата. Германският колос спечили с 3:0 гостуването си на Айнтрахт във Франкфурт. Това беше шеста победа от шест мача...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions