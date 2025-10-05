Кушнер и пратеник на Тръмп в Египет за финализиране на сделката за заложниците между Израел и Хамас

Зетът на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – Джаред Кушнер, и пратеникът на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф заминаха за Египет на 4 октомври, за да финализират подробностите по освобождаването на заложниците, след като Тръмп предупреди, че „няма да толерира забавяне“ от страна на Хамас при изпълнението на мирния план с Израел, предаде АФП.
Служител на Белия дом потвърди, че мисията на Кушнер и Уиткоф има за цел да договори последните елементи на споразумението, наложено от американския президент, за прекратяване на конфликта между Израел и Хамас.
На 3 октомври Хамас реагира положително на плана на Тръмп, заявявайки готовност да освободи всички заложници и да обсъди детайлите на предложението, което цели да сложи край на двугодишната война.
В същия ден Тръмп призова Израел да спре „незабавно“ бомбардировките в Газа, въпреки че израелската армия потвърди, че операциите продължават.
По данни на Агенцията за гражданска защита на Газа, от зори на 4 октомври най-малко 57 души са загинали при израелски удари, 40 от тях – в град Газа.
Мирният план на Тръмп включва:
Незабавно прекратяване на военните действия,
Освобождаване на всички заложници в рамките на 72 часа,
Постепенно изтегляне на Израел от Газа,
Разоръжаване на Хамас.
В интервю на 4 октомври Тръмп заяви, че споразумението е „близо“, подчертавайки своите дипломатически усилия с израелския премиер Бенямин Нетаняху и други лидери.
Кога е бил друг?
Този израз „сделка“ се утвърди в съвременният политически живот. Сделка на богатите и силните на деня, а зад нея десетки хиляди отнети невинни животи, на хора, бедни и слаби. Такъв е животът днес, вълчи, живот за/на интереси.