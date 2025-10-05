НА ЖИВО
          Кушнер и пратеник на Тръмп в Египет за финализиране на сделката за заложниците между Израел и Хамас

          Зетът на текущия президент на Америка Доналд ТръмпДжаред Кушнер, и пратеникът на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф заминаха за Египет на 4 октомври, за да финализират подробностите по освобождаването на заложниците, след като Тръмп предупреди, че „няма да толерира забавяне“ от страна на Хамас при изпълнението на мирния план с Израел, предаде АФП.

          Служител на Белия дом потвърди, че мисията на Кушнер и Уиткоф има за цел да договори последните елементи на споразумението, наложено от американския президент, за прекратяване на конфликта между Израел и Хамас.

          „Когато Хамас потвърди, примирието ще влезе в сила ВЕДНАГА, ще започне размяната на заложници и затворници и ще създадем условията за следващата фаза на оттегляне“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social, като приложи карта с предложената линия на оттегляне.

          На 3 октомври Хамас реагира положително на плана на Тръмп, заявявайки готовност да освободи всички заложници и да обсъди детайлите на предложението, което цели да сложи край на двугодишната война.

          В същия ден Тръмп призова Израел да спре „незабавно“ бомбардировките в Газа, въпреки че израелската армия потвърди, че операциите продължават.

          По данни на Агенцията за гражданска защита на Газа, от зори на 4 октомври най-малко 57 души са загинали при израелски удари, 40 от тях – в град Газа.

          „Хамас трябва да действа бързо, иначе всичко ще бъде загубено. Няма да толерирам забавяне… Да приключим с това, БЪРЗО. Всички ще бъдат третирани справедливо!“ — написа Тръмп в Truth Social.

          Мирният план на Тръмп включва:

          • Незабавно прекратяване на военните действия,
          • Освобождаване на всички заложници в рамките на 72 часа,
          • Постепенно изтегляне на Израел от Газа,
          • Разоръжаване на Хамас.

          В интервю на 4 октомври Тръмп заяви, че споразумението е „близо“, подчертавайки своите дипломатически усилия с израелския премиер Бенямин Нетаняху и други лидери.

          „Ердоган помогна много. Той е твърд човек, но е мой приятел и беше страхотен“, добави Тръмп, отбелязвайки ролята на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в убеждаването на Хамас да се съгласи на освобождаването на заложниците.

