      неделя, 05.10.25
          Война

          „Лекари без граници": още един наш колега загина при израелска атака в Газа

          Абед Ел Хамид Карадая, мениджър на физиотерапевтичните дейности на „Лекари без граници“ в болница „Насър“, почина на 5 октомври 2025 г. от наранявания, получени при нападение на 2 октомври, при което беше убит и колегата му от „Лекари без граници“ Омар Хайек. Палестина 2025 / Снимка: Nour Alsaqqa / MSF
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Международната медицинска организация „Лекари без граници“ (MSF) изрази дълбока скръб и възмущение след смъртта на свой служител, фатално ранен при нападение в Газа, предаде АФП.

          Абед Ел Хамид Карадая, на 43 години, е починал от раните, причинени от шрапнели при атаката, при която беше убит и неговият колега Омар Хайек, а няколко други бяха ранени.

          От организацията съобщиха, че атаката е била извършена от израелските сили. По думите им служителите са чакали автобус, който да ги отведе до полевата болница на организацията, като всички са били с ясно видими жилетки с логото на MSF.

          Ел Хамид е петнадесетият служител на „Лекари без граници“, загинал по време на близо двегодишния конфликт, и третият за по-малко от 20 дни.

          „Загубата му е огромна и нанася трагичен удар върху неговите близки, върху MSF и върху здравната система в Газа“, се казва в изявление на базираната в Женева организация.

          „В продължение на 18 години Абед Ел Хамид беше опора на физиотерапевтичния отдел на MSF в Газа. Той беше изключителен и незаменим специалист както по физиотерапия, така и по трудова терапия. Абед беше отдаден не само на физическото възстановяване на своите пациенти, но и на това да им върне надеждата и чувството за достойнство.“

          MSF допълва, че той е въвеждал новаторски решения и е бил водеща сила зад откриването на 3D отдел за физиотерапия.

          „Дълбоко скърбим и сме възмутени от загубата на нашите колеги – това е ярко напомняне за пълното пренебрежение към живота на цивилните и човешкото достойнство“, заявиха от организацията.

          Организацията на обединените нации и редица правозащитни групи неведнъж са осъждали високия брой загинали хуманитарни работници в палестинската територия, докато Израел продължава офанзивата си срещу „Хамас“.

