„Лекари без граници“: още един наш колега загина при израелска атака в Газа

Международната медицинска организация „Лекари без граници“ (MSF) изрази дълбока скръб и възмущение след смъртта на свой служител, фатално ранен при нападение в Газа, предаде АФП.
Абед Ел Хамид Карадая, на 43 години, е починал от раните, причинени от шрапнели при атаката, при която беше убит и неговият колега Омар Хайек, а няколко други бяха ранени.
От организацията съобщиха, че атаката е била извършена от израелските сили. По думите им служителите са чакали автобус, който да ги отведе до полевата болница на организацията, като всички са били с ясно видими жилетки с логото на MSF.
Ел Хамид е петнадесетият служител на „Лекари без граници“, загинал по време на близо двегодишния конфликт, и третият за по-малко от 20 дни.
MSF допълва, че той е въвеждал новаторски решения и е бил водеща сила зад откриването на 3D отдел за физиотерапия.
Организацията на обединените нации и редица правозащитни групи неведнъж са осъждали високия брой загинали хуманитарни работници в палестинската територия, докато Израел продължава офанзивата си срещу „Хамас“.
