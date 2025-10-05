„Лекари без граници“: още един наш колега загина при израелска атака в Газа

Международната медицинска организация „Лекари без граници“ (MSF) изрази дълбока скръб и възмущение след смъртта на свой служител, фатално ранен при нападение в Газа, предаде АФП.

Абед Ел Хамид Карадая, на 43 години, е починал от раните, причинени от шрапнели при атаката, при която беше убит и неговият колега Омар Хайек, а няколко други бяха ранени.

От организацията съобщиха, че атаката е била извършена от израелските сили. По думите им служителите са чакали автобус, който да ги отведе до полевата болница на организацията, като всички са били с ясно видими жилетки с логото на MSF.

Ел Хамид е петнадесетият служител на „Лекари без граници“, загинал по време на близо двегодишния конфликт, и третият за по-малко от 20 дни.

„Загубата му е огромна и нанася трагичен удар върху неговите близки, върху MSF и върху здравната система в Газа“, се казва в изявление на базираната в Женева организация.

„В продължение на 18 години Абед Ел Хамид беше опора на физиотерапевтичния отдел на MSF в Газа. Той беше изключителен и незаменим специалист както по физиотерапия, така и по трудова терапия. Абед беше отдаден не само на физическото възстановяване на своите пациенти, но и на това да им върне надеждата и чувството за достойнство.“

MSF допълва, че той е въвеждал новаторски решения и е бил водеща сила зад откриването на 3D отдел за физиотерапия.

„Дълбоко скърбим и сме възмутени от загубата на нашите колеги – това е ярко напомняне за пълното пренебрежение към живота на цивилните и човешкото достойнство“, заявиха от организацията.

Организацията на обединените нации и редица правозащитни групи неведнъж са осъждали високия брой загинали хуманитарни работници в палестинската територия, докато Израел продължава офанзивата си срещу „Хамас“.