      неделя, 05.10.25
          Любо Ганев: Световното първенство вече е минало, мислим занапред

          Припомняме, че националите ще се изправят срещу Република Северна Македония, Полша, Португалия, Украйна и Израел

          Снимка: БГНЕС
          Мъжкият национален отбор на България по волейбол, който спечели сребърните медали на Световното първенство, научи съперниците си за Европейското първенство догодина. „Лъвовете“ ще се изправят срещу Република Северна Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел. 

          В минутите след изтегленият жребий Президентът на БФВолейбол Любомир Ганев сподели, че групата ни е най-тежката, но е оптимист:

          „Групата ни е най-тежката. Хубавото е, че поляците ще дойдат с много фенове, много публика. Ще станат интересни мачове. Разчитам да играем колкото се може по-добре и да продължим във втората фаза, където са вече 1/8-финалите и 1/4-финалите.

          Световното първенство вече е минало. Мислим занапред. Имаме да изиграем една волейболна Лига на нациите, надявам се там също да играем много добре, да постигнем добри резултати, момчетата да си затвърдят това самочувствие, което натрупаха тази година и след това за европейското първенство с пълна сила.

          Надявам се на пълни зали, а пък те (момчетата) ще ни зарадват“ – категоричен е легендарният ветеран. 

          1 коментар

          1. Така е и не е лошо мисирките да спрат с хвалбите, защото сега предстои доказване, а то е по трудно!

