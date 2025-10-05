Макрон представи новото правителство на Франция под ръководството на Себастиен Лекорню

Френският президент Еманюел Макрон обяви състава на новото правителство, сформирано под ръководството на премиера Себастиен Лекорню, докато страната се опитва да излезе от продължаващата политическа криза, предаде АФП.

Новият кабинет беше представен близо месец след назначаването на Лекорню – седмия премиер в управлението на Макрон. Последният министър-председател рискува да бъде свален от опозицията в дълбоко разделения парламент, въпреки усилията му да постигне междупартийна подкрепа.

Брюно льо Мер, министър на икономиката от 2017 до 2024 г., беше назначен за министър на отбраната, а Ролан Лескюр пое икономическото министерство с трудната задача да изготви нов бюджетен план.

Според президентството външният министър Жан-Ноел Баро остава на поста си. Вътрешният министър Брюно Ретайо, който се зарече да предприеме твърди мерки срещу незаконната имиграция, както и министърът на правосъдието Жералд Дарманен, също запазват позициите си. Министърът на културата Рашида Дати, около която се вихри корупционен скандал, остава в кабинета, въпреки че трябва да се яви пред съда догодина.

Франция се намира в политическа безизходица, след като Макрон предприе рискования ход да свика предсрочни избори в средата на миналата година с надеждата да засили властта си. Ходът се оказа неуспешен, тъй като избирателите избраха парламент, разделен между три враждуващи блока.

Двамата непосредствени предшественици на Лекорню – Франсоа Байру и Мишел Барние – бяха отстранени след законодателен сблъсък около проект за строга бюджетна политика.

Очаква се Лекорню да представи програмната си реч в парламента в близките дни, докато няколко леви партии вече заплашиха да внесат вот на недоверие срещу него.