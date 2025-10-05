Манчестър Сити се измъчи в Лондон

Манчестър Сити победи Брентфорд с 1:0 като гост в последен двубой от седмия кръг в първенството на Англия.

Гол още в 9-ата минута на Ерлинг Холанд след пас на Йошко Гвардиол осигури успеха в полза на „небесносините“, които са на пето място в класирането с 13 точки.

Лондончани бяха близо до изравняване три минути след почивката, но удар на бившия футболист на Лудогорец Разград Игор Тиаго беше спасен от Джанлуиджи Донарума.

Сити имаше колебания в последните минути на двубоя, но не допусна изненада срещу „пчеличките“. Воденият от мениджъра Пеп Гуардиола състав постигна втори последователен успех в първенството и седми пореден мач без загуба във всички турнири.

Брентфорд е със 7 т на 16-то място.