      неделя, 05.10.25
          Манчестър Сити се измъчи в Лондон

          Холанд донесе успеха срещу Брентфорд

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Манчестър Сити победи Брентфорд с 1:0 като гост в последен двубой от седмия кръг в първенството на Англия.

          Гол още в 9-ата минута на Ерлинг Холанд след пас на Йошко Гвардиол осигури успеха в полза на „небесносините“, които са на пето място в класирането с 13 точки.

          Лондончани бяха близо до изравняване три минути след почивката, но удар на бившия футболист на Лудогорец Разград Игор Тиаго беше спасен от Джанлуиджи Донарума.

          Сити имаше колебания в последните минути на двубоя, но не допусна изненада срещу „пчеличките“. Воденият от мениджъра Пеп Гуардиола състав постигна втори последователен успех в първенството и седми пореден мач без загуба във всички турнири.

          Брентфорд е със 7 т на 16-то място.

          Спорт

          ЦСКА изпусна Лудогорец с 10 души

          Станимир Бакалов -
          В мач от 11 кръг на Първа лига ЦСКА и Лудогорец не успяха да си вкарат гол (0:0) след около 100 минути битка на...
          Спорт

          Наполи изстрада успех срещу средняк

          Станимир Бакалов -
          Наполи победи Дженоа с 2:1 в мач от 6-и кръг на Серия "А". Актуалният шампион на Италия трябваше да се измъчи доста, докато стигне...
          Спорт

          Севиля разби Барселона с 4:1

          Станимир Бакалов -
          Севиля поднесе голямата изненада в осмия кръг на Ла Лига, след като разби защитаващия титлата си отбор на Барселона с 4:1 у дома. Двубоят...

