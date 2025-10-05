Мародери плъзнаха на „Елените“, полицията задържа двама с голяма сума в евро и ключове от хотелски стаи

Двама мъже от Свети Влас са били задържани от полицията по подозрение в мародерство в района на плажа на курортен комплекс „Елените“. Според информация на БНР, при извършен обиск у тях са открити значителни суми пари, включително голямо количество в евро, както и ключове от хотелски стаи.
Задържаните лица са с криминални прояви и се предполага, че стоят зад серия кражби от жилища в района. Разследването по случая продължава, като органите на реда работят по установяване на точния произход на намерените вещи и връзката им с извършените обири.
В петък курортът „Елените“ бе сериозно засегнат от наводнение, което наложи евакуацията на около 200 души, включително туристи. В района все още няма електрозахранване, а за гарантиране на сигурността е въведен контролно-пропускателен режим.
Ми то какви живееха там?
Това застрояване е от нашите данъци и пенсий.е водата ги отнесе.ние вечно нямаме ,но сега и те няма да имат
Те тези няма да са там без да са пратени ,как ще ги доказват после ако полицията случайно ги намери.
Тези които строят незаконно какви са? А тези които издават разрешение за строеж в дере , те какви са?
А мародерите които застроиха в дерето и мародерите , които изсякоха дърветата , за тях някой нещо да каже????
Хората работят не крадат
Вижда се какви хора сме станали ,всекий сам за себе си няма единство сплотеност и човечност вече,всекий се спасява както може и не може да разчита на някой да му помогне или да съчувства..
Гена Георгиева каква човечност на паразити които живеят на наш гръб?!!
какво мародерство бре….а на тия от са им ги откраднали дали могат да докажат от де им са тия сейфове с пари и злато….и тия укри какво правят у нас а не са на фронта да спасяват наркомана?!!