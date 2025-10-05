Мародери плъзнаха на „Елените“, полицията задържа двама с голяма сума в евро и ключове от хотелски стаи

Двама мъже от Свети Влас са били задържани от полицията по подозрение в мародерство в района на плажа на курортен комплекс „Елените“. Според информация на БНР, при извършен обиск у тях са открити значителни суми пари, включително голямо количество в евро, както и ключове от хотелски стаи.

Задържаните лица са с криминални прояви и се предполага, че стоят зад серия кражби от жилища в района. Разследването по случая продължава, като органите на реда работят по установяване на точния произход на намерените вещи и връзката им с извършените обири.

В петък курортът „Елените“ бе сериозно засегнат от наводнение, което наложи евакуацията на около 200 души, включително туристи. В района все още няма електрозахранване, а за гарантиране на сигурността е въведен контролно-пропускателен режим.