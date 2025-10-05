Масирана руска нощна атака по Украйна: попадения в много области, броят на жертвите расте

Руснаците предприеха масирана атака срещу Украйна през нощта, насочена към критична инфраструктура. Руската атака доведе до удари и жертви в различни региони, пише УНИАН.

Ръководителят на Лвовската областна военна администрация (ОВА) Максим Козицки съобщи, че според предварителни данни комбиниран удар с безпилотни летателни апарати и крилати ракети в Лвовска област е убил двама души и е ранил още двама.

Скоро той съобщи, че броят на жертвите се е увеличил до четирима загинали и четирима ранени.

Козицки добави, че руснаците са тероризирали региона с комбинирани удари в продължение на повече от пет часа. Редица съоръжения, включително жилищни сгради, са повредени.

Черкаска област също беше засегната от атаки с безпилотни летателни апарати.

„Беше тежка нощ. Бяхме в бойна готовност от седем часа поради масивния комбиниран обстрел на страната ни от Руската федерация. В Черкаска област са разположени сили и средства за противовъздушна отбрана: 13 руски безпилотни летателни апарата са неутрализирани. Няма пострадали. Това е най-важното“, отбеляза Игор Табурец, ръководител на Черкаската областна държавна администрация.

В същото време, заяви той, електропроводи са повредени в Черкаска област в резултат на удари с дронове. Някои клиенти са без ток. Аварийни екипи от регионалната енергийна компания (Обленерго) вече работят.

В Черниговска област руснаците отново са атакували инфраструктурни обекти.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна спасители работят на местата на ударите и се справят с последствията от обстрела.

„Съответните служби следят ситуацията“, се казва в изявлението.

В Ивано-Франковска област Руската федерация е насочила атаките си към критичната инфраструктура.

„Тази нощ врагът предприе поредна масирана атака срещу Ивано-Франковска област. Разгърнати са сили за противовъздушна отбрана. Целта е била критична инфраструктура. Според предварителните данни няма жертви: към този час никой не е подал молба за помощ. Жилищна сграда в една от общностите в региона е частично повредена в резултат на атаката“, заяви Светлана Онищчук, ръководител на Ивано-Франковската ОВА.

Освен това, в област Виница е ударен граждански промишлен обект.

„В резултат на масираната вражеска атака през нощта във Винницка област е ударен цивилен промишлен обект. Според актуалната информация няма жертви“, отбеляза областната държавна администрация.

Руска атака срещу Украйна на 5 октомври

Както съобщи УНИАН, руснаците са предприели масирана атака срещу Запорожие през нощта, използвайки дронове и крилати ракети. Нанесени са значителни щети на домове и инфраструктура в града, има и жертви.

Кметът на Запорожие Иван Федоров съобщи за най-малко 10 атаки от Шахеди и управляеми бомби (КАБ). В някои райони на града са започнали прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването, а в бизнес е избухнал пожар.

Към тази сутрин, според Федоров, е известно за 10 пострадали и един загинал. Три района на града са били засегнати от руски удари. По-конкретно, осем високи сгради, осем частни къщи и нежилищни сгради са били повредени.