Милорад Додик след срещата с Путин: Русия остава стратегически съюзник на Република Сръбска

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик заяви след срещата си с Владимир Путин в Сочи, че разговорът е дал възможност „да се обсъдят всички важни въпроси“, включително ситуацията на Балканите, предаде БГНЕС.
Той подчерта, че е получил уверение за „стратегическата подкрепа“, която Русия оказва на Република Сръбска чрез своите позиции в Съвета за сигурност на ООН.
Лидерът на босненските сърби и съюзник на Александър Вучич обяви, че не очаква реално провеждане на предсрочни президентски избори в Република Сръбска, които според него са „наложени отвън от неолиберални структури и босненските мюсюлмани“.
Додик остро разкритикува Европейския съюз, заявявайки, че той „повтаря в Украйна същата грешка, която вече направи на Балканите“.
Според него западните сили се опитват да дестабилизират Сърбия чрез неправителствени организации, финансирани от чужбина, „за да отслабят държавата и да разкъсат нейната територия“.
Додик заяви, че под ръководството на Путин Русия е стабилна и без вътрешни проблеми, а политиката му е „насочена към укрепване и стабилизиране на страната“.
Той определи руските дронове, които нарушават въздушното пространство на европейски държави, като „част от общата стратегия за провокации срещу Русия“.
БГНЕС припомня, че на 1 август Апелативният съд на Босна и Херцеговина потвърди присъдата на първа инстанция срещу Додик – една година затвор и шест години забрана за заемане на публични длъжности.
На 6 август ЦИК на БиХ анулира мандата му, а на 28 август насрочи предсрочни избори за президент на Република Сръбска за 23 ноември.
Додик, който е под санкции от САЩ, Великобритания, Германия и други европейски държави, е един от най-близките съюзници на сръбския президент Александър Вучич и редовен гост на Владимир Путин в Москва.