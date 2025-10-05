Милорад Додик след срещата с Путин: Русия остава стратегически съюзник на Република Сръбска

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик заяви след срещата си с Владимир Путин в Сочи, че разговорът е дал възможност „да се обсъдят всички важни въпроси“, включително ситуацията на Балканите, предаде БГНЕС.

- Реклама -

Той подчерта, че е получил уверение за „стратегическата подкрепа“, която Русия оказва на Република Сръбска чрез своите позиции в Съвета за сигурност на ООН.

„Важно е Балканите да не бъдат забравени. Най-правилно би било Русия и САЩ да създадат съвместна комисия за региона, която да помогне за окончателната стабилизация,“ заяви Додик, цитиран от ТАСС.

Лидерът на босненските сърби и съюзник на Александър Вучич обяви, че не очаква реално провеждане на предсрочни президентски избори в Република Сръбска, които според него са „наложени отвън от неолиберални структури и босненските мюсюлмани“.

„Това е опит за разрушаване на Дейтънското споразумение. Решихме да участваме в изборите само като предпазна мярка, ако изобщо се проведат,“ допълни той.

Додик остро разкритикува Европейския съюз, заявявайки, че той „повтаря в Украйна същата грешка, която вече направи на Балканите“.

„Всичко, което се случи с нас в бивша Югославия, беше тренировъчна площадка за това, което днес се случва в Украйна,“ каза Додик, добавяйки, че само Унгария „показва проблясък на здрав разум на Запад“.

Според него западните сили се опитват да дестабилизират Сърбия чрез неправителствени организации, финансирани от чужбина, „за да отслабят държавата и да разкъсат нейната територия“.

„Това, което не успяха да направят в Сърбия, се опитват да постигнат в Република Сръбска – чрез незаконни съдебни процеси срещу мен,“ каза той.

Додик заяви, че под ръководството на Путин Русия е стабилна и без вътрешни проблеми, а политиката му е „насочена към укрепване и стабилизиране на страната“.

Той определи руските дронове, които нарушават въздушното пространство на европейски държави, като „част от общата стратегия за провокации срещу Русия“.

„Европейските лидери гледат на света през призмата на милитаризацията и страха. За нас, сърбите, призивите за въоръжаване на Германия са катастрофа – всеки път, когато Германия се е милитаризирала, сме страдали,“ подчерта Додик, визирайки Първата и Втората световна война.

БГНЕС припомня, че на 1 август Апелативният съд на Босна и Херцеговина потвърди присъдата на първа инстанция срещу Додик – една година затвор и шест години забрана за заемане на публични длъжности.

На 6 август ЦИК на БиХ анулира мандата му, а на 28 август насрочи предсрочни избори за президент на Република Сръбска за 23 ноември.

Додик, който е под санкции от САЩ, Великобритания, Германия и други европейски държави, е един от най-близките съюзници на сръбския президент Александър Вучич и редовен гост на Владимир Путин в Москва.