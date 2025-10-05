Мирно шествие в подкрепа на палестинския народ се проведе в София

Мирно шествие в солидарност с палестинския народ се организира днес в София.
Проявата започна пред пилоните на НДК, а участниците преминаха по булевард „Витоша“, насочвайки се към сградата на Министерския съвет.
Информация за събитието се разпространява основно в социалната мрежа „Фейсбук“, като организатор е посочен „Комитет Ал-Кудс Ерусалим“.
Шествието премина спокойно, а участниците носеха плакати с призиви за мир и прекратяване на насилието в Газа.
Бас ловя , че всички подкрепящи този протест подкрепят Путин !
Браво! Трябва по-често да се организират такива мероприятия – няма друг начин да се осъди ционисткия терор.
Жалко, че не се дава гласност за предстоящи такива събития по медиите – днес щях да отида, ако знаех!
Да …. И племето ви да …..
Къде е шествието за наводнението и заграбените земи ???
Polina Stoyanova Чакат вие да го организирате.
Доста повече хора от платените протести на пп😁
Оправихте България за други се загрижихте. Простотия българска
Те евреите ще си го преместят в другия от шествия.
Смешници
Иво Павлевчев Кое му е смешното ?
ИЗСРА-ХЕЛЛ
ЦИОНИЗЪМ
ФАШИЗЪМ
НАЦИЗЪМ