      неделя, 05.10.25
          Мирно шествие в подкрепа на палестинския народ се проведе в София

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Мирно шествие в солидарност с палестинския народ се организира днес в София.

          Проявата започна пред пилоните на НДК, а участниците преминаха по булевард „Витоша“, насочвайки се към сградата на Министерския съвет.

          Информация за събитието се разпространява основно в социалната мрежа „Фейсбук“, като организатор е посочен „Комитет Ал-Кудс Ерусалим“.

          Шествието премина спокойно, а участниците носеха плакати с призиви за мир и прекратяване на насилието в Газа.

          - Реклама -

          10 КОМЕНТАРА

          2. Браво! Трябва по-често да се организират такива мероприятия – няма друг начин да се осъди ционисткия терор.
            Жалко, че не се дава гласност за предстоящи такива събития по медиите – днес щях да отида, ако знаех!

          6. Оправихте България за други се загрижихте. Простотия българска
            Те евреите ще си го преместят в другия от шествия.

