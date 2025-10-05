Мирно шествие в подкрепа на палестинския народ се проведе в София

Мирно шествие в солидарност с палестинския народ се организира днес в София.

Проявата започна пред пилоните на НДК, а участниците преминаха по булевард „Витоша“, насочвайки се към сградата на Министерския съвет.

Информация за събитието се разпространява основно в социалната мрежа „Фейсбук“, като организатор е посочен „Комитет Ал-Кудс Ерусалим“.

Шествието премина спокойно, а участниците носеха плакати с призиви за мир и прекратяване на насилието в Газа.