НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 05.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Мощна експлозия и престрелка разтърсиха Могадишу, Ал-Шабаб пое отговорност

          1
          32
          Снимка: Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В центъра на Могадишу, близо до затвор, където сомалийските разузнавателни служби често държат ислямистки бойци от Ал-Шабаб, се чу огромна експлозия, последвана от интензивна стрелба, предаде АФП. По-късно Ал-Шабаб пое отговорност за атаката в официално изявление.

          - Реклама -

          Сомалия преживява нова вълна от нападения от страна на джихадисткото движение, свързано с Ал Кайда, което от началото на годината е завзело десетки градове и села, унищожавайки почти всички постижения на правителството от военната кампания през 2022–2023 г.

          „Чухме огромна експлозия и аз излязох на покрива на сградата си. Видях много дим и в Годка Джиликов избухна интензивна престрелка“, разказва свидетелят Джамал Нуре.

          След експлозията над затвора в Годка Джиликов се издигнал гъст дим, а спорадични изстрели се чували в квартала часове по-късно, докато силите за сигурност блокирали района, разказват очевидци.

          В изявлението си Ал-Шабаб заяви, че „бойци муджахидини са извършили самоубийствена операция и са нахлули днес, 4 октомври, в центъра, известен като Годка Джиликов в Могадишу“.

          Въпреки присъствието на около 10 000 войници от военните сили на Африканския съюз, атаките в Сомалия продължават да се увеличават. Сред тях е и бомбеният атентат от 18 март, който едва не порази президентския кортеж, както и серията нападения през април срещу летището в Могадишу.

          Въпреки напрежението и ескалацията на насилието, сомалийският президент Хасан Шейх Мохамуд настоява страната да проведе първите си преки избори през следващата година.

          В центъра на Могадишу, близо до затвор, където сомалийските разузнавателни служби често държат ислямистки бойци от Ал-Шабаб, се чу огромна експлозия, последвана от интензивна стрелба, предаде АФП. По-късно Ал-Шабаб пое отговорност за атаката в официално изявление.

          - Реклама -

          Сомалия преживява нова вълна от нападения от страна на джихадисткото движение, свързано с Ал Кайда, което от началото на годината е завзело десетки градове и села, унищожавайки почти всички постижения на правителството от военната кампания през 2022–2023 г.

          „Чухме огромна експлозия и аз излязох на покрива на сградата си. Видях много дим и в Годка Джиликов избухна интензивна престрелка“, разказва свидетелят Джамал Нуре.

          След експлозията над затвора в Годка Джиликов се издигнал гъст дим, а спорадични изстрели се чували в квартала часове по-късно, докато силите за сигурност блокирали района, разказват очевидци.

          В изявлението си Ал-Шабаб заяви, че „бойци муджахидини са извършили самоубийствена операция и са нахлули днес, 4 октомври, в центъра, известен като Годка Джиликов в Могадишу“.

          Въпреки присъствието на около 10 000 войници от военните сили на Африканския съюз, атаките в Сомалия продължават да се увеличават. Сред тях е и бомбеният атентат от 18 март, който едва не порази президентския кортеж, както и серията нападения през април срещу летището в Могадишу.

          Въпреки напрежението и ескалацията на насилието, сомалийският президент Хасан Шейх Мохамуд настоява страната да проведе първите си преки избори през следващата година.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Нови израелски бомбардировки в Газа взеха 57 жертви въпреки призива на президента Доналд Тръмп за прекратяване на атаките

          Красимир Попов -
          Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи, че израелските въздушни удари на 4 октомври са отнели живота на най-малко 57 души, въпреки призива на...
          Война

          DeepState: ВСУ са изхвърлили руската армия от четири населени места в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Украинският ресурс DeepState съобщава, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са изхвърлили окончателно руската армия от населените места Сосновка, Новоселка, Сичневое и Хорошее в...
          Война

          Русия удари пътнически влак за Киев в Сумска област

          Иван Христов -
          Руски удар с дрон повреди жп гарата в Шостка, Сумска област, като порази и пътнически влак, пътуващ за Киев, съобщава УНН. Дмитро Григоров, началник на...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions