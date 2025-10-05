Мощна експлозия и престрелка разтърсиха Могадишу, Ал-Шабаб пое отговорност

В центъра на Могадишу, близо до затвор, където сомалийските разузнавателни служби често държат ислямистки бойци от Ал-Шабаб, се чу огромна експлозия, последвана от интензивна стрелба, предаде АФП. По-късно Ал-Шабаб пое отговорност за атаката в официално изявление.

Сомалия преживява нова вълна от нападения от страна на джихадисткото движение, свързано с Ал Кайда, което от началото на годината е завзело десетки градове и села, унищожавайки почти всички постижения на правителството от военната кампания през 2022–2023 г.

„Чухме огромна експлозия и аз излязох на покрива на сградата си. Видях много дим и в Годка Джиликов избухна интензивна престрелка“, разказва свидетелят Джамал Нуре.

След експлозията над затвора в Годка Джиликов се издигнал гъст дим, а спорадични изстрели се чували в квартала часове по-късно, докато силите за сигурност блокирали района, разказват очевидци.

В изявлението си Ал-Шабаб заяви, че „бойци муджахидини са извършили самоубийствена операция и са нахлули днес, 4 октомври, в центъра, известен като Годка Джиликов в Могадишу“.

Въпреки присъствието на около 10 000 войници от военните сили на Африканския съюз, атаките в Сомалия продължават да се увеличават. Сред тях е и бомбеният атентат от 18 март, който едва не порази президентския кортеж, както и серията нападения през април срещу летището в Могадишу.

Въпреки напрежението и ескалацията на насилието, сомалийският президент Хасан Шейх Мохамуд настоява страната да проведе първите си преки избори през следващата година.