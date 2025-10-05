НА ЖИВО
      неделя, 05.10.25
          Над 1000 души на протест в Лондон в подкрепа на забранената организация „Палестина Акшън"

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Въпреки призива на премиера Киър Стармър за отмяна на протестите, над 1000 души се събраха в Лондон, а около 100 – в Манчестър, в подкрепа на забранената организация „Палестина Акшън“, само дни след смъртоносното нападение срещу синагога в Манчестър, при което загинаха двама души, а трима бяха ранени, предаде АФП.

          Нападателят, 35-годишният Джихад Ал-Шами, британец от сирийски произход, беше застрелян от полицията, а шестима души бяха арестувани по подозрение в тероризъм.

          „Случаят предизвика страх в еврейската общност и доведе до засилено полицейско присъствие в молитвени домове“, съобщиха местните власти.

          По време на демонстрациите в Лондон полицията арестува 442 души, като независимият полицейски надзор започна разследване на стрелбата, при която, освен нападателя, двама цивилни вероятно са били случайно простреляни от служители на реда.

          Според представители на полицията мерките за сигурност ще останат засилени през следващите дни, за да се предотвратят нови инциденти и ответни действия.

