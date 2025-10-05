Наполи изстрада успех срещу средняк

Наполи победи Дженоа с 2:1 в мач от 6-и кръг на Серия „А“. Актуалният шампион на Италия трябваше да се измъчи доста, докато стигне до обрат. Гостите откриха чрез Джеф Ехатор. 18-годишният талант вкара в 34-ата минута след асистенция на Брук Нортън-Къфи.

Камерунецът Франк Ангиса изравни в 57-ата минута, а победата донесе датчанинът Расмус Хойлунд, вкарвайки в 75-ата за крайното 2:1.

С успеха Наполи събра 15 точки и поне временно оглави класирането в Серия „А“. С толкова е и Рома, но „вълците“ са с по-лоша голова разлика.

Дженоа е предпоследен (19-и) с 2 т.