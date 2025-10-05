НА ЖИВО
          Новак Джокович оцеля след драма в Шанхай

          Следващият съперник на сърбина е Жауме Мунар

          Снимка: БГНЕС
          Новак Джокович се класира за осминафиналите на Мастърса в Шанхай, след като победи драматично Яник Ханфман. Легендата се наложи с 2:1 сета (4:6, 7:5, 6:3), а срещата продължи 2 часа и 43 минути.

          38-годишният сърбин загуби първата част, но след това успя да стигне до успеха, за да си уреди сблъсък с Жауме Мунар.

          Единственият двубой на сърбина със 159-ия в света датираше от миналата година, когато нямаше проблеми за успех с 2:0 сета.

          Следващият испански съперник на Джокович междувременно се справи с японеца Йошихито Нишиока в рамките на 3 сета – 2:1.

