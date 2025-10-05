Новият национален селекционер на младежите Тодор Янчев избра състава за европейските квалификации

Националният селекционер на България U21 Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за европейските квалификации с Португалия и Чехия. На „мореплавателите“ гостуваме в петък, 10 октомври, от 21:30 часа българско време в Портимао.
Домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври, вторник, от 19:00 часа на ст. „Георги Бенковски“ в Пазарджик.
Списък с повиканите футболисти:
Вратари:
Пламен Андреев – Расинг Сантандер
Александър Андреев – Жирона
Велизар-Илия Илиев – Аудаче Чериньола
Защитници:
Мартин Георгиев – Славия
Теодор Иванов – ЦСКА
Кубрат Йонашчъ – Септември
Михаил Полендаков – Шефилд Юнайтед
Димитър Папазов – Болоня
Симеон Василев – Септември
Викторио Вълков – Берое
Тодор Павлов – Локомотив Пд.
Антон Иванов – Добруджа
Полузащитници:
Петко Панайотов – ЦСКА
Цветослав Маринов – Спартак Вн.
Асен Митков – Левски
Антоан Стоянов – Ботев Вр.
Нападатели:
Георги Лазаров – Черно Море
Никола Илиев – Ботев Пд.
Кристиян Балов – Славия
Борислав Рупанов – Левски
Роберто Райчев – Славия
Николай Златев – Черно Море
Борис Димитров – Монтана
