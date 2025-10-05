Новият национален селекционер на младежите Тодор Янчев избра състава за европейските квалификации

Националният селекционер на България U21 Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за европейските квалификации с Португалия и Чехия. На „мореплавателите“ гостуваме в петък, 10 октомври, от 21:30 часа българско време в Портимао.

Домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври, вторник, от 19:00 часа на ст. „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Списък с повиканите футболисти:

Вратари:

Пламен Андреев – Расинг Сантандер

Александър Андреев – Жирона

Велизар-Илия Илиев – Аудаче Чериньола

Защитници:

Мартин Георгиев – Славия

Теодор Иванов – ЦСКА

Кубрат Йонашчъ – Септември

Михаил Полендаков – Шефилд Юнайтед

Димитър Папазов – Болоня

Симеон Василев – Септември

Викторио Вълков – Берое

Тодор Павлов – Локомотив Пд.

Антон Иванов – Добруджа

Полузащитници:

Петко Панайотов – ЦСКА

Цветослав Маринов – Спартак Вн.

Асен Митков – Левски

Антоан Стоянов – Ботев Вр.

Нападатели:

Георги Лазаров – Черно Море

Никола Илиев – Ботев Пд.

Кристиян Балов – Славия

Борислав Рупанов – Левски

Роберто Райчев – Славия

Николай Златев – Черно Море

Борис Димитров – Монтана