      неделя, 05.10.25
          Новият национален селекционер на младежите Тодор Янчев избра състава за европейските квалификации

          На "мореплавателите" гостуваме в петък, 10 октомври, от 21:30 часа българско време, а домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври, вторник, от 19:00 часа

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianNationalTeam
          Националният селекционер на България U21 Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за европейските квалификации с Португалия и Чехия. На „мореплавателите“ гостуваме в петък, 10 октомври, от 21:30 часа българско време в Портимао.

          Домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври, вторник, от 19:00 часа на ст. „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

          Списък с повиканите футболисти:

          Вратари:

          Пламен Андреев – Расинг Сантандер

          Александър Андреев – Жирона

          Велизар-Илия Илиев – Аудаче Чериньола

          Защитници:

          Мартин Георгиев – Славия

          Теодор Иванов – ЦСКА

          Кубрат Йонашчъ – Септември

          Михаил Полендаков – Шефилд Юнайтед

          Димитър Папазов – Болоня

          Симеон Василев – Септември

          Викторио Вълков – Берое

          Тодор Павлов – Локомотив Пд.

          Антон Иванов – Добруджа

          Полузащитници:

          Петко Панайотов – ЦСКА

          Цветослав Маринов – Спартак Вн.

          Асен Митков – Левски

          Антоан Стоянов – Ботев Вр.

          Нападатели:

          Георги Лазаров – Черно Море

          Никола Илиев – Ботев Пд.

          Кристиян Балов – Славия

          Борислав Рупанов – Левски  

          Роберто Райчев – Славия

          Николай Златев – Черно Море

          Борис Димитров – Монтана

