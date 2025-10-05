Нямаше изненади: Аманда Анисимова е шампионката в Пекин

Аманда Анисимова очаквано спечели тенис-турнира от сериите УТА 1000 в Пекин. На финала поставената под номер 3 американка победи с 6:0, 2:6, 6:2 Линда Носкова. 20-годишната дама игра за първи път в мач за титлата от турнир УТА 1000.

Това е втора титла за Анисимова през сезона и общо четвърта в кариерата й до момента. Преди година тя беше на 43-то място в световната ранглиста, а в момента се намира на четвърта позиция.

24-годишната Анисимова е третата представителка на САЩ, която печели титлата в китайската столица след Коко Гоф и Серина Уилямс. Американската тенисистка започна много силно решителния двубой, печелейки първия сет след само 22 минути игра.