      неделя, 05.10.25
          Огромен пожар избухна в центъра на София (ВИДЕО)

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Огромен пожар гори в кооперация в централната част на София, в близост до Медицинска академия, съобщава Dariknews.bg.

          На място са изпратени няколко екипа на пожарната, които се борят с пламъците. Засега няма информация за пострадали или за причините за инцидента.

          Очаквайте подробности!

          Война

          „Хамас“ и Израел ще проведат непреки преговори в Кайро

          Камелия Григорова -
          "Хамас" и Израел ще проведат непреки преговори в Кайро в неделя и понеделник, целящи постигане на споразумение за освобождаване на заложници и задържани лица,...
          Общество

          „Златна треска“ в Царево след наводнението: Десетки търсят отнесен сейф с пари и злато

          Камелия Григорова -
          След разрушителното наводнение, което отне четири живота и нанесе тежки щети по Южното Черноморие, в Царево се разиграва неочаквана сцена — десетки хора два...
          Политика

          Божанков: Сарафов е удобен за Борисов и го пазят като рохко яйце

          Камелия Григорова -
          В най-неочакван момент напрежението в обществото може да се върне, предупреди депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по...

