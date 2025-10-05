Огромен пожар избухна в центъра на София (ВИДЕО)

Огромен пожар гори в кооперация в централната част на София, в близост до Медицинска академия, съобщава Dariknews.bg.

На място са изпратени няколко екипа на пожарната, които се борят с пламъците. Засега няма информация за пострадали или за причините за инцидента.

Очаквайте подробности!