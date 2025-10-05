Осем тона недекларирани химикали задържаха на „Капитан Андреево“

Митническите служители на граничния пункт „Капитан Андреево“ задържаха осем тона недекларирани химически продукти, използвани при производството на бои, лакове и лепила, съобщиха от Агенция „Митници“.

Нарушението е установено при проверка на турски товарен автомобил, напускащ България с товар за Иран. Шофьорът е представил документи за превоз на хартиени и текстилни облицовки, но при измерване на теглото служителка забелязала несъответствие между реалното и декларираното натоварване.

Камионът е бил насочен за рентгенова проверка, при която митничарите открили необичайни плътности в товара. Последвалият физически контрол разкрил укрити палети с общо 8000 кг химически продукти.

Стоката е задържана, а на водача е съставен акт за митническо нарушение.

От началото на септември това е вторият голям случай на контрабанда на опасни вещества на пункта – тогава митничарите заловиха четири тона нелегален хладилен агент в камион от Турция за Германия.