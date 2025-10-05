НА ЖИВО
      неделя, 05.10.25
          Осем тона недекларирани химикали задържаха на „Капитан Андреево"

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Митническите служители на граничния пункт „Капитан Андреево“ задържаха осем тона недекларирани химически продукти, използвани при производството на бои, лакове и лепила, съобщиха от Агенция „Митници“.

          Нарушението е установено при проверка на турски товарен автомобил, напускащ България с товар за Иран. Шофьорът е представил документи за превоз на хартиени и текстилни облицовки, но при измерване на теглото служителка забелязала несъответствие между реалното и декларираното натоварване.

          Камионът е бил насочен за рентгенова проверка, при която митничарите открили необичайни плътности в товара. Последвалият физически контрол разкрил укрити палети с общо 8000 кг химически продукти.

          Стоката е задържана, а на водача е съставен акт за митническо нарушение.

          От началото на септември това е вторият голям случай на контрабанда на опасни вещества на пункта – тогава митничарите заловиха четири тона нелегален хладилен агент в камион от Турция за Германия.

