От европейския център по транспортни политики към Емрах Стораро: Селски тарикат! И аз имам режим Спорт

„Селски тарикат“ – така Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики определи Емрах Стораро – типажът, който олицетворява корупцията и наглостта в българската администрация и на пътя.

По думите й, корупцията в ДАИ не е от вчера, а поредният случай с поискания подкуп от шофьорите, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс в София, е само нов епизод от дългогодишна практика. Русинова коментира пред БНТ, че министри се сменят един след друг, но „селският тарикат“ – онзи, който винаги намира начин да заобиколи закона и да се възползва от властта или ситуацията – оцелява и продължава да подкопава доверието в институциите.

„Станахме за посмешище в цяла Европа. Аз не се чувствам особено комфортно от тази ситуация“, призна експертката и допълни, че проблемът в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е дълбок и системен. По думите ѝ няма как агенцията просто да бъде закрита, но контролът трябва да се прехвърли към ТОЛ системата, за да се изгради по-прозрачен и ефективен механизъм.

Русинова отбеляза, че корупцията е само едната страна на монетата – другата е масовото незачитане на правилата от самите граждани. „Имаме и корупция, и безхаберие на пътя“, посочи тя и предупреди, че в началото на зимния сезон шофьорите трябва да подготвят автомобилите си навреме – със зимни гуми и без компромиси със сигурността.

Тя даде тревожни данни: още в първия ден на снега са станали 200 катастрофи, при които четирима души са загинали, а на следващия ден – още трима. „Не може при всеки дъжд да губим по 10 човека“, подчерта Русинова.

Темата за „селския тарикат“ тя разшири и по повод скандалния клип с уличната гонка между певците Емрах Стораро и Константин. Експертката определи поведението им като безобразие с тези думи:

„Аз имам книжка категория Б. Не ми се е налагало да карам камион или автобус. Моята кола обаче има режим и „Спорт“ и „Спорт+“. Това е безобразие. Срещу такива хора трябва да се действа безкомпромисно. Какво казваме на подрастващите, които ги следват и им се възхищават?

Трябва да сме селски тарикати ли, това ли им казваме?“

По думите ѝ този тип манталитет – на самоуверения нарушител, който вярва, че законите са за другите – е истинската причина България да остава „на опашката“ на Европа, и по пътищата, и в институциите.