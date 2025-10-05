Пилотът, причинил трагедията на рали във Варна, е с положителен тест за амфетамин

Пилотът, който се вряза в тълпа от зрители по време на автомобилно състезание във Варна, е дал положителен резултат за амфетамин при полеви тест, съобщи на брифинг главен инспектор Петко Камбуров от сектор „Пътна полиция“ – Варна.

- Реклама -

Тестът за алкохол е отрицателен, а мъжът доброволно е дал кръвна проба във Военномедицинска академия за лабораторно изследване.

Шофьорът е задържан за 24 часа.

При инцидента загина един човек, а няколко други бяха ранени, след като автомобил излезе от трасето и се вряза в публиката. Разследването продължава.