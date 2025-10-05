Пожарникари-шампиони свалиха парапланеристка от 15-метрово дърво

Любовта към екстремните спортове и пренебрегването на променливите метеорологични условия едва не костваха живота на млада жена днес в района под връх Бузлуджа. Благодарение на светкавичната и професионална намеса на пожарникарите от Казанлък, инцидентът завърши без жертви и наранявания, предаде БГНЕС.

Всичко започва като поредното адреналиново приключение. Младата жена излита с парапланер от обширните поляни под хижа „Тонзос“, надявайки се на вълнуващ полет над Стара планина. Скоро след издигането обаче рязка промяна в термиките – топлите въздушни течения, които поддържат парапланера – превръща полета ѝ в неконтролируемо пропадане.

Силен порив на вятъра я понася и я запраща в короната на близо 15-метрово дърво. Оплетена в клоните и въжетата на парапланера, жената остава в капан, безпомощна и на метри над земята.

Сигналът за бедствието веднага е подаден към Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Казанлък. На мястото пристига екип спасители, чиято отлична подготовка се оказва решаваща за щастливата развръзка.

„Нашите момчета са тренирани именно за такива ситуации – физическа издръжливост, бърза реакция и спокойствие под напрежение,“ коментираха от службата.

Оказва се, че пожарникарите от Казанлък са многократни шампиони в пожаро-приложните спортове – дисциплини, които изискват изключителна сила, бързина и технически умения.

С помощта на специализирана техника и перфектна координация, спасителите успяват да достигнат до бедстващата жена, да я обезопасят и свалят на земята без нито една драскотина.

Макар случаят да завършва щастливо, той е поредното напомняне за опасностите на планината, особено при нестабилно време. Безразсъдството и желанието за силни усещания на всяка цена можеха да доведат до трагичен изход – както за пострадалата, така и за спасителите, рискували живота си по стръмния терен.

На фона на преминаващия над страната студен атмосферен фронт, властите и планинските служби отправят настоятелен призив към всички любители на екстремните спортове: