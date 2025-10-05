Президентът Румен Радев ще връчи наградите „Джон Атанасов“ за 2025 година

На 6 октомври (понеделник) от 16:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще отличи лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година.

Отличия ще получат изявени български ученици – олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, както и млади визионери, създали проекти с висок обществен принос, и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в сферата на компютърните науки.

Наградите ще бъдат връчени в следните категории:

Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“

Грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“

Грамота „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“

Церемонията, носеща името на видния изобретател с български произход проф. Джон Атанасов, се провежда за 23-а поредна година под патронажа на президента на Република България.