Професор Мангъров: Грипът и вирусите идват, препоръчвам ваксинация

С настъпването на по-студеното време хората започват да прекарват повече време на закрито, а това създава благоприятни условия за разпространението на вирусни инфекции. Препоръчва се ваксинация. Това заяви в ефира на NOVA проф. Атанас Мангъров, като освен това посочи кои заболявания са най-чести в момента, какви мерки е добре да се предприемат и дали вече е време за поставяне на ваксини.

По думите на специалиста, с началото на учебната година неизбежно се увеличават случаите на респираторни заболявания, тъй като децата в училище обменят вируси и така те достигат до техните семейства. Застудяването също допринася за това – хората се прибират по домовете си и прекарват повече време в затворени пространства, където рискът от заразяване е по-висок. В момента, уточнява проф. Мангъров, циркулират предимно обичайни сезонни вируси, но все още няма грипни случаи. Въпреки това, грипът със сигурност ще се появи в следващите седмици.

Лекарят подчерта, че грипният вирус е непредсказуем и всяка година протича по различен начин. Той обясни, че в страната вече е пристигнала малка партида противогрипни ваксини, а скоро се очаква и основната доставка. По думите му ваксинацията е добра превантивна мярка, която може да спести сериозни здравословни проблеми през зимния сезон. „Аз самият се ваксинирам и препоръчвам това и на близките си“, заяви Мангъров.

Той допълни, че след преболедуване, особено при деца, имунната система временно отслабва, което може да доведе до още едно-две последващи заболявания. За хората, които не желаят да чакат при личния лекар, специалистът препоръчва ваксината да бъде закупена директно от аптека, но поставянето ѝ трябва да се извърши от медицинско лице. Мангъров напомни, че ваксините трябва да се съхраняват при специални условия, за да бъдат ефективни.

По отношение на COVID-19 професорът посочи, че инфекцията трябва да се третира като всички останали вирусни заболявания. Според него коронавирусите не са новост и обичайно протичат по сходен начин с другите респираторни инфекции. „Разликата е, че когато човек чуе, че има COVID-19, се паникьосва, отива в болница, а след ден-два вече иска да се прибере“, коментира Мангъров, призовавайки към по-спокойно отношение към заболяването.