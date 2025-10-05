Пропусната дузпа провали Милан срещу Ювентус

Ювентус и Милан не успяха да се победят в голямото дерби от шестия кръг на Серия А. Срещата в Торино завърши 0:0, а „росонерите“ могат да съжаляват повече, че не стигнаха до трите точки, след като Кристиан Пулишич изпусна дузпа в 53-ата минута.

През първата част нямаше сериозни опасности пред двете врати, като имаше общо два точни удари, по един за двата отбора, които не затрудниха Микеле Ди Грегорио и Майк Менян.

В 48-ата минута Федерико Гати можеше да даде аванс на Юве, но изстрелът му към долния десен ъгъл бе спасен от Менян.

Четири минути по-късно Милан получи дузпа, след като Лойд Кели задържа Санти Хименес. С изпълнението на 11-метровия наказателен удар се нагърби Кристиан Пулишичи, но опитът му премина над напречната греда.

Секунди след това американецът можеш да компенсира пропуска. Ди Грегорио обаче се намеси. Стражът на домакините се справи и с далечен изстрел на Малик Фофана.

Рафаел Леао се появи на терена в 63-ата минута, заедно с Рубен Лофтъс-Чийк, а влиянието на португалеца веднага се усети. Той на два пъти стреля, но ударите му бяха неточни.

Ювентус отговори с изпълнение на Люи Опенда, което премина покрай левия страничен стълб.

Леао можеше да донесе успеха на „росонерите“ в първата минута на продължението, но бе спрян от Ди Грегорио.