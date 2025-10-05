Пускат нов 10-километров участък от АМ „Хемус“ между Боаза и Дерманци

От днес сутринта се пуска движението по новия 10-километров участък от автомагистрала „Хемус“ – между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Засега по трасето ще могат да преминават само превозни средства до 12 тона.

Новият участък започва при 88-ия километър от пътен възел „Боаза“ и стига до връзката с пътя Луковит – Угърчин, включително и новия пътен възел „Дерманци“. Двата възела ще осигуряват връзка на магистралата с републиканската пътна мрежа.

В новия участък са изградени четири големи моста над река Вит, като най-дългият е над 730 метра. Монтирани са шумоизолиращи екрани, за да се намали въздействието върху околната среда. Освен това са построени два виадукта, общо 12 подлеза и надлеза, както и площадка за отдих при 94-ия километър.

До края на октомври се очаква да бъде завършена и връзката при 103-тия километър, която ще осигури временно свързване на новия участък с пътя Луковит – Угърчин.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще направят днес инспекция на новооткритата отсечка.

Паралелно продължава и строителството на следващите 36 километра от АМ „Хемус“, между „Дерманци“ и „Плевен“.