Пускат нов 10-километров участък от АМ „Хемус“ между Боаза и Дерманци

От днес сутринта се пуска движението по новия 10-километров участък от автомагистрала „Хемус“ – между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Засега по трасето ще могат да преминават само превозни средства до 12 тона.
Новият участък започва при 88-ия километър от пътен възел „Боаза“ и стига до връзката с пътя Луковит – Угърчин, включително и новия пътен възел „Дерманци“. Двата възела ще осигуряват връзка на магистралата с републиканската пътна мрежа.
В новия участък са изградени четири големи моста над река Вит, като най-дългият е над 730 метра. Монтирани са шумоизолиращи екрани, за да се намали въздействието върху околната среда. Освен това са построени два виадукта, общо 12 подлеза и надлеза, както и площадка за отдих при 94-ия километър.
До края на октомври се очаква да бъде завършена и връзката при 103-тия километър, която ще осигури временно свързване на новия участък с пътя Луковит – Угърчин.
Министърът на регионалното развитие Иван Иванов и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще направят днес инспекция на новооткритата отсечка.
Паралелно продължава и строителството на следващите 36 километра от АМ „Хемус“, между „Дерманци“ и „Плевен“.
И ?!
Много пускат това са цели 10км
За 10 години 10 километра добре е!
Аз пак да питам: „Он“ там ли ще е?
Ivan G Draganov Ако имате предвид Тиквата от Банкя,да!🤦
За да може Кемал Сойдере да пътува бързо до западна Европа
