          Путин заплаши САЩ с последствия, ако доставят „Томахоук“ на Украйна

          Владимир Путин ядосан
          Иван Христов
          Доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна ще разруши положителните тенденции в отношенията между Русия и САЩ, заяви президентът Владимир Путин в интервю пред журналиста от „Россия 1 Павел Зарубин, предава РИА Новости.

          „Имаше въпроси, свързани, да речем, с обсъждането на проблемите с доставките на нови оръжейни системи, включително системи с голям обсег и висока точност – „Томахоук“ и т.н. Вече казах, че това ще доведе до разрушаване на нашите отношения, поне на очертаващите се положителни тенденции в тези отношения“, отбеляза той.

          Миналата седмица вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че администрацията на Белия дом обсъжда евентуалния трансфер на крилати ракети „Томахоук“ в Украйна, но окончателното решение остава за Доналд Тръмп. От своя страна специалният пратеник на президента на САЩ Кийт Келог уточни, че все още не е взето решение по този въпрос.

          Според информация на The Telegraph, Володимир Зеленски е поискал доставката на такива оръжия по време на среща с президента на САЩ в средата на септември. Axios съобщи, че това е единствената точка от заявлението на Киев, която Тръмп е отхвърлил, като е изразил подкрепа за останалите.

          Според The Wall Street Journal, Тръмп е заявил, че е отворен за премахване на ограниченията върху използването на американски далекобойни оръжия за удари дълбоко в Русия, но не е поел пряк ангажимент за преразглеждане на настоящите ограничения.

