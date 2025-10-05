Радев: Северна Македония предложи помощ на България след наводненията

Президентът Румен Радев съобщи, че Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа на България в справянето с последиците от наводненията, засегнали редица райони в страната.

- Реклама -

„Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието“, написа държавният глава в профила си в „Екс“.

Интензивните валежи доведоха до тежки наводнения, прекъснати пътища и щети по инфраструктурата в редица области. Част от населението остава без ток, а достъпът до някои райони е ограничен. До момента са потвърдени четири жертви.

Аварийните екипи, военни и доброволци продължават работата си по разчистване на пътища, осигуряване на безопасността и възстановяване на нормалния живот в пострадалите населени места.