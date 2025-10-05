НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 05.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Радев: Северна Македония предложи помощ на България след наводненията

          11
          229
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Президентът Румен Радев съобщи, че Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа на България в справянето с последиците от наводненията, засегнали редица райони в страната.

          - Реклама -

          „Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието“, написа държавният глава в профила си в „Екс“.

          Интензивните валежи доведоха до тежки наводнения, прекъснати пътища и щети по инфраструктурата в редица области. Част от населението остава без ток, а достъпът до някои райони е ограничен. До момента са потвърдени четири жертви.

          Аварийните екипи, военни и доброволци продължават работата си по разчистване на пътища, осигуряване на безопасността и възстановяване на нормалния живот в пострадалите населени места.

          Президентът Румен Радев съобщи, че Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа на България в справянето с последиците от наводненията, засегнали редица райони в страната.

          - Реклама -

          „Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието“, написа държавният глава в профила си в „Екс“.

          Интензивните валежи доведоха до тежки наводнения, прекъснати пътища и щети по инфраструктурата в редица области. Част от населението остава без ток, а достъпът до някои райони е ограничен. До момента са потвърдени четири жертви.

          Аварийните екипи, военни и доброволци продължават работата си по разчистване на пътища, осигуряване на безопасността и възстановяване на нормалния живот в пострадалите населени места.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Фатален инцидент на рали във Варна: Кола се вряза в публиката, има загинал и ранени

          Камелия Григорова -
          Тежък инцидент помрачи автомобилното състезание във Варна – състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в публиката, съобщава bTV. По първоначална информация един човек...
          Инциденти

          Огромен пожар избухна в центъра на София (ВИДЕО)

          Камелия Григорова -
          Огромен пожар гори в кооперация в централната част на София, в близост до Медицинска академия, съобщава Dariknews.bg. На място са изпратени няколко екипа на пожарната,...
          Общество

          „Златна треска“ в Царево след наводнението: Десетки търсят отнесен сейф с пари и злато

          Камелия Григорова -
          След разрушителното наводнение, което отне четири живота и нанесе тежки щети по Южното Черноморие, в Царево се разиграва неочаквана сцена — десетки хора два...

          11 КОМЕНТАРА

          1. Който продава брата си той не може да очаква друго освен смърт! Без тази смърт коренът му ще изгние! Племето ще му се затрие!Това Предателството е по-лошо от смъртта!!!
            Скарай брат с брата, синът с бащата и ще им вземеш земята – имота! След това спокойно можеш да им се изпикаеш на гроба! Това е политиката на съвременната и предишна Колониална Западна Европа! Това е и политиката на САЩ с Байдън и Англия с краля си днес!!!

          2. И какво ще направят „братята“ македонци? Ще спрат да плюят по България, ще признаят, че Македония е била българска и говорят диалектен български ли?

          4. Глупавите ви коментари и крайно националистическите ви убеждения нямат място тук господа .Дори и във такива тежки ситуации сте склони дасе подигравате злословите т.н.

          6. Колкото и да се отричат от българския си корен, този жест показва, че ,,Кръвта вода не става“, тя просто зове!!!

          7. Вече и се подиграват с нас.
            „Майката да сучи от телето“- 😜🤣😭
            А може би по- конкретно на чуждоезичните милионери иска да помогне.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions