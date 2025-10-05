Радев: Северна Македония предложи помощ на България след наводненията

Президентът Румен Радев съобщи, че Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа на България в справянето с последиците от наводненията, засегнали редица райони в страната.
„Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието“, написа държавният глава в профила си в „Екс“.
Интензивните валежи доведоха до тежки наводнения, прекъснати пътища и щети по инфраструктурата в редица области. Част от населението остава без ток, а достъпът до някои райони е ограничен. До момента са потвърдени четири жертви.
Аварийните екипи, военни и доброволци продължават работата си по разчистване на пътища, осигуряване на безопасността и възстановяване на нормалния живот в пострадалите населени места.
Който продава брата си той не може да очаква друго освен смърт! Без тази смърт коренът му ще изгние! Племето ще му се затрие!Това Предателството е по-лошо от смъртта!!!
Скарай брат с брата, синът с бащата и ще им вземеш земята – имота! След това спокойно можеш да им се изпикаеш на гроба! Това е политиката на съвременната и предишна Колониална Западна Европа! Това е и политиката на САЩ с Байдън и Англия с краля си днес!!!
И какво ще направят „братята“ македонци? Ще спрат да плюят по България, ще признаят, че Македония е била българска и говорят диалектен български ли?
До къде се докарахме!
Глупавите ви коментари и крайно националистическите ви убеждения нямат място тук господа .Дори и във такива тежки ситуации сте склони дасе подигравате злословите т.н.
А каде е Българската уш държава народа плува в вода каде остана държавата изверги.
Колкото и да се отричат от българския си корен, този жест показва, че ,,Кръвта вода не става“, тя просто зове!!!
Вече и се подиграват с нас.
„Майката да сучи от телето“- 😜🤣😭
А може би по- конкретно на чуждоезичните милионери иска да помогне.
Мафията да си разчиства бетона от коритото на реката!
Можем само да благодарим за вниманието! Това се нарича реципрочност!