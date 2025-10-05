Разкритие: Ето какво е имало в отнесения от потопа сейф в Царево

Истинският произход и съдържание на прочулия се сейф, отнесен от наводнението в Царево, вече са ясни – в него е имало около 180 000 лева в брой, фирмени документи на местна строителна компания и златни бижута на собственика и семейството му, научи „24 часа“ от осведомен източник.

Офисът на фирмата, чиито активи са били засегнати, се намирал до автосервиз, като собственикът е един и същ – местен предприемач, познат в града като Яни.

По думите на очевидци, металната каса е била с размерите на двукрилен гардероб, но огромната вълна, заляла района на 3 октомври, я е изтръгнала и понесла към морето заедно с мебели, техника и прекършени дървета.

„Няма милиони, нито златни кюлчета, но действително банкноти са намирани тук-там по плажа – дори и в Ахтопол. Явно морето е отнесло сейфа“, разказа местен жител пред репортер.

След като информацията за отнесения сейф с ценности се разпространи, стотици хора от цялата страна започнаха да пристигат в Царево, търсейки „съкровището“. Плажът буквално почерня от търсачи, въоръжени с лопати и чували, а в социалните мрежи градът бе наречен „новия Клондайк“.

Днес полицията отцепи района около плажа, за да предотврати набезите и да запази реда. Междувременно общината започна спешно почистване на деретата, тъй като за вторник е обявена опасност от нова вълна вследствие на очаквани валежи.