НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 05.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Разкритие: Ето какво е имало в отнесения от потопа сейф в Царево

          41
          2535
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Истинският произход и съдържание на прочулия се сейф, отнесен от наводнението в Царево, вече са ясни – в него е имало около 180 000 лева в брой, фирмени документи на местна строителна компания и златни бижута на собственика и семейството му, научи „24 часа“ от осведомен източник.

          - Реклама -

          Офисът на фирмата, чиито активи са били засегнати, се намирал до автосервиз, като собственикът е един и същ – местен предприемач, познат в града като Яни.

          По думите на очевидци, металната каса е била с размерите на двукрилен гардероб, но огромната вълна, заляла района на 3 октомври, я е изтръгнала и понесла към морето заедно с мебели, техника и прекършени дървета.

          Няма милиони, нито златни кюлчета, но действително банкноти са намирани тук-там по плажа – дори и в Ахтопол. Явно морето е отнесло сейфа“, разказа местен жител пред репортер.

          След като информацията за отнесения сейф с ценности се разпространи, стотици хора от цялата страна започнаха да пристигат в Царево, търсейки „съкровището“. Плажът буквално почерня от търсачи, въоръжени с лопати и чували, а в социалните мрежи градът бе наречен „новия Клондайк“.

          Днес полицията отцепи района около плажа, за да предотврати набезите и да запази реда. Междувременно общината започна спешно почистване на деретата, тъй като за вторник е обявена опасност от нова вълна вследствие на очаквани валежи.

          Истинският произход и съдържание на прочулия се сейф, отнесен от наводнението в Царево, вече са ясни – в него е имало около 180 000 лева в брой, фирмени документи на местна строителна компания и златни бижута на собственика и семейството му, научи „24 часа“ от осведомен източник.

          - Реклама -

          Офисът на фирмата, чиито активи са били засегнати, се намирал до автосервиз, като собственикът е един и същ – местен предприемач, познат в града като Яни.

          По думите на очевидци, металната каса е била с размерите на двукрилен гардероб, но огромната вълна, заляла района на 3 октомври, я е изтръгнала и понесла към морето заедно с мебели, техника и прекършени дървета.

          Няма милиони, нито златни кюлчета, но действително банкноти са намирани тук-там по плажа – дори и в Ахтопол. Явно морето е отнесло сейфа“, разказа местен жител пред репортер.

          След като информацията за отнесения сейф с ценности се разпространи, стотици хора от цялата страна започнаха да пристигат в Царево, търсейки „съкровището“. Плажът буквално почерня от търсачи, въоръжени с лопати и чували, а в социалните мрежи градът бе наречен „новия Клондайк“.

          Днес полицията отцепи района около плажа, за да предотврати набезите и да запази реда. Междувременно общината започна спешно почистване на деретата, тъй като за вторник е обявена опасност от нова вълна вследствие на очаквани валежи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Мирно шествие в подкрепа на палестинския народ се проведе в София

          Камелия Григорова -
          Мирно шествие в солидарност с палестинския народ се организира днес в София. Проявата започна пред пилоните на НДК, а участниците преминаха по булевард „Витоша“, насочвайки...
          Крими

          Пилотът, причинил трагедията на рали във Варна, е с положителен тест за амфетамин

          Камелия Григорова -
          Пилотът, който се вряза в тълпа от зрители по време на автомобилно състезание във Варна, е дал положителен резултат за амфетамин при полеви тест,...
          Крими

          Осем тона недекларирани химикали задържаха на „Капитан Андреево“

          Камелия Григорова -
          Митническите служители на граничния пункт „Капитан Андреево“ задържаха осем тона недекларирани химически продукти, използвани при производството на бои, лакове и лепила, съобщиха от Агенция...

          41 КОМЕНТАРА

          3. Много уважаеми булгаристанции ,тези хора децата на Ромул и Рем ,създателите на Рим които вие наричате Роми,са вашето светло миризливо бъдеще.

          4. Много уважаеми татар булгаристанции ,тези хора децата на Ромул и Рем ,създателите на Рим които вие наричате Роми са вашето светло миризливо бъдеще

          5. Много уважаеми татарболгаританци баш кючекчи и баклаваджии на балканите. Тези хора децата на Ромул и Рем създателите на Рим са вашето светло миризливо бъдеще

          6. Много уважаеми татарболгаританци баш кючекчи и баклаваджии на балканите. Тези хора децата на Ромул и Рем създателите на Рим са вашето светло миризливо бъдеще

          7. Много уважаеми татар булгаристанции тези хора децата на Ромул и Рем създателите на Рим които вие наричате роми са вашето светло миризливо бъдеще

          8. Не ги защитавам мургавите съграждани, но тия дето ги плюете не сте ли съучастници на тоя с двукрилната каса и сие…?! 🤔😉

            • Kanchev Radko Какво общо има този човек
              притежател на касата с тези мангали,
              които нямат и една стотинка принос към
              това,което е в касата.Тези са от хората
              обикалящи и крадящи от хора,къщи и де
              каквото може да се изкарат пари.
              Те са от тази напаст, която обезкости къщите по селата без никакъв срам и
              чувство на вина.
              Омръзна ни от крадци в парламента,правителства,всякакви администрации от А до Я.

              • Ilinka Dachkova, четете с разбиране, другарко! Веднага ви усетих със смеещата иконка, че принадлежите към една каста(да не я споменавам), а пък и обръщението ми към теб може да подскаже….. 😃

              • Kanchev Radko По вашият профил вие нито сте ми другар,нито набор,нито съмишленик.
                Когато някой дели другите на касти навярно е от Индия по ген?
                Аз имам тест за произход и съм си европейка от всякъде,

              • Таня Димова, до някъде съм съгласен с вас, но логично ако помислите, там може ли обикновен гражданин да върти бизнес…
                ?! 🤔Може да не отговаряте, не е задължително…. 😀😉

          12. Ако обаче ги накарате да почистят плажа, няма да видите нито един от тях там…от тези на снимката!

              • Bo Baev Свидетелка съм, как си хвърлят отпадъците от балконите! Нямам съседи цигани, само българи! Циганите, сутрин минават с метлите и след час е кочина! Терасите им се рушат, разнася се воня, но на тях им е добре!Пощата ни в голям град е без дограми и прозорци, дрехи под балконите, кенчета……трагедийка…..!

            • Bo Baev Ами ,защо трябва да чистят!Не е ли задължение,на тези,които ходят на плажа,да поддържат и пазят чистота?Защо, някой,трябва да чисти след тях?

              • Yanka Raleva , а да сте чували за „Да изчистим България за един ден“? И не всичко по брега е заради хората – голяма част от боклуците идват и от морето.

              • Bo Baev А в морето от къде идват,всеки е длъжен да си почиства и събира боклуците,а не за един ден да си правим пиар акции,ако е в чужбина ще ги събират даже и разделно,защото има огромни глоби,и самите хора се контролират един друг!

            • Владимир Василев Ако неса циганите ще плуваш и ще газиш мрасутиияа разбрали господин расист тряабва. много дасте доволни от ромите чеви чистяат мрасутиата

              • Aleks Andersson,
                ако там е написана азбуката,
                разгледай я, ако има и правила за правопис още по-добре!!!

              • Катя Цветкова Вие Г-ж Няма те ли. друго работа това сие ваарно че ромите ви чистяат мрасотияата несе захващаи за провописа ми рассти

              • Aleks Andersson,
                не ти трябва психиатър,
                трябва ти учител по
                български език,
                учебната година започна
                скоро, запиши се във втори клас!!!

              • Aleks Andersson,
                не казваш дали ще се
                запишеш в училище,
                не е късно, дори на тази
                възраст, внуците ще ти
                помагат.
                Учил си в университет
                в чужбина, но на шведски
                и за това ти е зле българският
                език.

            • Владимир Василев По време на социализма България приема от Югославия и Румъния 100 000 цигански семейства.

          15. Вместо мургавите братя да работят и сега общината да ги вземе дори и временно на работа за да се почисти и нормализира обстановката. Те пак налитат на по лесното,да намерят някоя и друга кална банкнота и ли бижутата на това семейство.
            Много ли,ще забогатеят?
            Едва ли,но те са си такива с плитки умове…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions