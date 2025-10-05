Разкритие: Ето какво е имало в отнесения от потопа сейф в Царево

Истинският произход и съдържание на прочулия се сейф, отнесен от наводнението в Царево, вече са ясни – в него е имало около 180 000 лева в брой, фирмени документи на местна строителна компания и златни бижута на собственика и семейството му, научи „24 часа“ от осведомен източник.
Офисът на фирмата, чиито активи са били засегнати, се намирал до автосервиз, като собственикът е един и същ – местен предприемач, познат в града като Яни.
По думите на очевидци, металната каса е била с размерите на двукрилен гардероб, но огромната вълна, заляла района на 3 октомври, я е изтръгнала и понесла към морето заедно с мебели, техника и прекършени дървета.
„Няма милиони, нито златни кюлчета, но действително банкноти са намирани тук-там по плажа – дори и в Ахтопол. Явно морето е отнесло сейфа“, разказа местен жител пред репортер.
След като информацията за отнесения сейф с ценности се разпространи, стотици хора от цялата страна започнаха да пристигат в Царево, търсейки „съкровището“. Плажът буквално почерня от търсачи, въоръжени с лопати и чували, а в социалните мрежи градът бе наречен „новия Клондайк“.
Днес полицията отцепи района около плажа, за да предотврати набезите и да запази реда. Междувременно общината започна спешно почистване на деретата, тъй като за вторник е обявена опасност от нова вълна вследствие на очаквани валежи.
Ми нема лошо
Затова цигани балгари фсички сте равни несе правете на интересни кои чисти кои не
Много уважаеми булгаристанции ,тези хора децата на Ромул и Рем ,създателите на Рим които вие наричате Роми,са вашето светло миризливо бъдеще.
Много уважаеми татар булгаристанции ,тези хора децата на Ромул и Рем ,създателите на Рим които вие наричате Роми са вашето светло миризливо бъдеще
Много уважаеми татарболгаританци баш кючекчи и баклаваджии на балканите. Тези хора децата на Ромул и Рем създателите на Рим са вашето светло миризливо бъдеще
Много уважаеми татарболгаританци баш кючекчи и баклаваджии на балканите. Тези хора децата на Ромул и Рем създателите на Рим са вашето светло миризливо бъдеще
Много уважаеми татар булгаристанции тези хора децата на Ромул и Рем създателите на Рим които вие наричате роми са вашето светло миризливо бъдеще
Не ги защитавам мургавите съграждани, но тия дето ги плюете не сте ли съучастници на тоя с двукрилната каса и сие…?! 🤔😉
Kanchev Radko Какво общо има този човек
притежател на касата с тези мангали,
които нямат и една стотинка принос към
това,което е в касата.Тези са от хората
обикалящи и крадящи от хора,къщи и де
каквото може да се изкарат пари.
Те са от тази напаст, която обезкости къщите по селата без никакъв срам и
чувство на вина.
Омръзна ни от крадци в парламента,правителства,всякакви администрации от А до Я.
Ilinka Dachkova, четете с разбиране, другарко! Веднага ви усетих със смеещата иконка, че принадлежите към една каста(да не я споменавам), а пък и обръщението ми към теб може да подскаже….. 😃
Kanchev Radko По вашият профил вие нито сте ми другар,нито набор,нито съмишленик.
Когато някой дели другите на касти навярно е от Индия по ген?
Аз имам тест за произход и съм си европейка от всякъде,
Kanchev Radko човека има фирма защо да няма 180 хил,а другите милиардери ?
Таня Димова, до някъде съм съгласен с вас, но логично ако помислите, там може ли обикновен гражданин да върти бизнес…
?! 🤔Може да не отговаряте, не е задължително…. 😀😉
Таня Димова Казаха 2 милиона
Мизерия по български!
Да идат да почистват, защо не се организират!!!!! 😠😠😠😠😠
За кво му беше да казва 😀
Ако обаче ги накарате да почистят плажа, няма да видите нито един от тях там…от тези на снимката!
Bo Baev Кой ли замърсява?
Sevinch Kyasimova , обикновено онези, които никога не чистят!
Bo Baev Свидетелка съм, как си хвърлят отпадъците от балконите! Нямам съседи цигани, само българи! Циганите, сутрин минават с метлите и след час е кочина! Терасите им се рушат, разнася се воня, но на тях им е добре!Пощата ни в голям град е без дограми и прозорци, дрехи под балконите, кенчета……трагедийка…..!
Bo Baev Ами ,защо трябва да чистят!Не е ли задължение,на тези,които ходят на плажа,да поддържат и пазят чистота?Защо, някой,трябва да чисти след тях?
Yanka Raleva , а да сте чували за „Да изчистим България за един ден“? И не всичко по брега е заради хората – голяма част от боклуците идват и от морето.
Bo Baev А в морето от къде идват,всеки е длъжен да си почиства и събира боклуците,а не за един ден да си правим пиар акции,ако е в чужбина ще ги събират даже и разделно,защото има огромни глоби,и самите хора се контролират един друг!
Много цигани в тази държава.
Владимир Василев Ако неса циганите ще плуваш и ще газиш мрасутиияа разбрали господин расист тряабва. много дасте доволни от ромите чеви чистяат мрасутиата
Катя Цветкова Дати дати долниа. ми речник да четеш. дасе наслаждаваш
Aleks Andersson,
ако там е написана азбуката,
разгледай я, ако има и правила за правопис още по-добре!!!
Катя Цветкова Вие Г-ж Няма те ли. друго работа това сие ваарно че ромите ви чистяат мрасотияата несе захващаи за провописа ми рассти
Aleks Andersson,
сега пък имаш расти?
Катя Цветкова Щети припорачам един доктор работи в психияатриата
Aleks Andersson,
не ти трябва психиатър,
трябва ти учител по
български език,
учебната година започна
скоро, запиши се във втори клас!!!
Катя Цветкова ти си луда
Aleks Andersson,
не казваш дали ще се
запишеш в училище,
не е късно, дори на тази
възраст, внуците ще ти
помагат.
Учил си в университет
в чужбина, но на шведски
и за това ти е зле българският
език.
Владимир Василев По време на социализма България приема от Югославия и Румъния 100 000 цигански семейства.
Ма…ска държава
Вместо мургавите братя да работят и сега общината да ги вземе дори и временно на работа за да се почисти и нормализира обстановката. Те пак налитат на по лесното,да намерят някоя и друга кална банкнота и ли бижутата на това семейство.
Много ли,ще забогатеят?
Едва ли,но те са си такива с плитки умове…